Avusturya, Filistin'e yönelik 19 milyon avroluk mali yardımı askıya aldı

Avusturya hükümeti, Filistin yönetimine yönelik toplam 19 milyon avro değerindeki mali yardımı askıya aldıklarını bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, O1 radyosuna yaptığı açıklamada, "Avusturya'nın tüm kalkınma ödemelerini şimdilik askıya alıyoruz" ifadesini kullandı.

Viyana'nın, İsrail'deki durumun iyileşmeden önce daha da kötüleşmesini beklediğini belirten Schallenberg, bölgedeki durumun çok değişken olduğunu kaydetti.

Schallenberg, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Filistin'e yönelik toplam 19 milyon avro değerindeki mali yardımı durduklarını duyurdu.