Avusturya'nın Villach kentinde bıçaklı saldırı: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Avusturya'nın Villach kentinde, sokaktaki insanlara bıçakla saldırarak 1 çocuğu öldüren, 6 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını söyledi.

Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.

Saldırıda 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu, ölen kişi ile saldırgan arasında bağlantı bulunup bulunmadığının, saldırganın işbirlikçilerinin olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.