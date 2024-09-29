Avusturya sandık başında: Seçimleri aşırı sağın önde tamamlaması bekleniyor

Avusturya'da seçmenler meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Vatandaşlar, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek için saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da 16 yaşını doldurmuş 6,4 milyon seçmen bulunuyor, seçimde 9 parti ve 3 siyasi oluşum yarışıyor.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede son yapılan anketlere göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) yüzde 25, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) yüzde 21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisi'nin (NEOS) yüzde 9'ar oy alması bekleniyor.

FPÖ'nün kazanması durumunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti genel seçimi birinci sırada tamamlamış olacak.