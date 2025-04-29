Avusturya solunun Viyana zaferi

Dış Haberler Servisi

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da yerel seçimleri sosyal demokratlar kazandı. Yüzde iki oranında oy kaybetse de Viyana’da konut sorunlarına dikkat çeken Belediye Başkanı Michael Ludwig yeniden başkan seçildi.

Seçimin bir diğer galibi de Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) oldu. Ülkenin ikinci büyük kenti Graz’da 2021’den bu yana belediye başkanlığını elinde tutan KPÖ, 66 yıl sonra Viyana’da ilk kez tüm ilçe meclislerinde yer almayı başardı.

SOSYAL DEMOKRATLAR KAZANDI

Viyana Belediye Meclisi ve İlçe Meclisi seçimlerine katılım yüzde 59’larda kaldı. Viyana’nın 23 ilçesinde gerçekleştirilen seçimlerde SPÖ çoğu bölgede liderliği elinde tutmaya devam etti.

Belediye Başkanı Michael Ludwig’in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) oy kaybetse de birinci sıradaki yerini korudu.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise oy patlaması yaptı. FPÖ 20,35 oranındaki oy ile geçen seçimlere oranla yüzde 13,24 oranında oy artışı sağladı.

SOSYAL SORUNLARA DEĞİNDİ

Göçmenlere yönelik ılımlı politikası ile tanınan Belediye Başkanı Michael Ludwig bu seçimlerde özellikle Viyana’nın yaşam kalitesinin artırılması yönündeki propagandası ile seçimlere girdi.

Seçimlerde sosyal demokratlar ödenebilir ev kiraları gibi kentin yaşam standartlarının artırılmasını “Ein leistbares Leben für alle /Herkes için ödenebilir bir hayat” sloganı ile gündeme getirdi.

Aşrı sağcı FPÖ göç ve güvenlik gibi konuları öne çıkardı. FPÖ’nün Türkçe seçim propagandası da yapması dikkat çekti. Yabancı düşmanı FPÖ camileri de ziyaret ederek Türkiyeli göçmenlerden de oy toplamaya çalıştı.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise ‘Wien bleibt Wien’ (Viyana, Viyana olarak kalacak) sloganının yanı sıra “Deutsch ist Pflicht. Habibi” (Mecburen Almanca. Habibi) sloganıyla entegrasyon propagandası yaptı. ÖVP yüzde 10’un altında bir oy alabildi.

HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALDI?

• Viyana Seçim Sonuçları şöyle: SPÖ yüzde 39,38

• FPÖ yüzde 20,35, Yeşiller yüzde 14,52, NEOS (Yeni Avusturya ve Liberal Forum) yüzde 10,

• ÖVP (Avusturya Halk Partisi) yüzde 9,65,

• KPÖ (Avusturya Komünist Partisi): yüzde 4,06

• Team HC Strache: yüzde 1,1

• SÖZ yüzde 0,84.