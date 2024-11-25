Avusturya Steiermark'ta seçim: Irkçı FPÖ kazandı

Serdar Paulo Erdost / Viyana

Avusturya'nın güneydoğu eyaleti Steiermark bugün yeni bir eyalet parlamentosu seçti. Kamu oyu araştırmalarının hesaplarına göre, sekiz hafta önceki Federal Parlamento seçimlerinde olduğu gibi, radikal sağcı ırkçı parti Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), oylarını yüzde 17,4 oranında artırdı ve oyların yüzde 34,8'ini aldı. Hıristiyan Demokrat Parti (ÖVP) ise yüzde 9,3 oy kaybı ile tarihinin en ağır yenilgisine uğrayarak birinciliği FPÖ'ye kaptırdı. ÖVP ancak oyların yüzde 26,8'ini alabildi. Üçüncülük ise beklenildiği gibi Sosyal Demokrat SPÖ'ye gitti. Sosyal Demokratlar yüzde 1,6 gibi bir kayıpla oyların yüzde 21,4'ünü elde etti. Yüzde 6,2 oranında oy alan Yeşiller oylarının yarısını kaybetti. Yeni Liberaller NEOS (Yüzde 5,9) ve Komünistler KPÖ (Yüzde 4,4) ile eyalet parlametosuna girmeyi başardılar.

ÖVP, Steiermark seçimlerinde beklenenin çok üzerinde kayba uğradığından, ellerindeki 18 sandalyeden ancak 13'ünü koruyabildi, eyalet hükümetini kurmak için aktif olmak için fazla istekli görünmeyecektir. Olası bir senaryo, ÖVP ve ve SPÖ'nün eyalet düzeyinde önceki koalisyonlarını sürdürmesi, Sosyal Demokratların da 2 vekillik kaybederek 10 sandelyede kalması ile her iki partinin salt çoğunluğu sağlayamamasından ötürü gündemden kalkmış bulunuyor. Eyalet Başkanı Christopher Drexler (ÖVP) liderliğindeki SPÖ ile koalisyonun devamının işe yaraması pek olası görünmüyor. Steiermark eyaletinde de SPÖ ve ÖVP'nin diğer üç partiden birine ortak olarak gereksinimi var.

Bu seçim sonuçlarına göre, seçimin galibi FPÖ hem ÖVP hem de SPÖ ile çoğunluğa sahip. Ve SPÖ, Mario Kunasek başkanlığındaki radikal sağcı, ultra milliyetçi FPÖ ile bir koalisyona öteden beri sıcak bakmakta. Sadece eyalet politikasında değil, bu sonuçla FPÖ, ülke genelinde, federal düzlemde de elinde en iyi kartlara sahip. Hıristiyan Demokrat ''Halk Partisi'' ÖVP'nin Steiermark'ta seçim yenilgisi ve ırkçı, radikal sağcı parti ''Özgürlük Partisi'' FPÖ'nün beklenenin üzerindeki büyük seçim zaferi, federal hükümet görüşmelerine yeni bir dinamik getirebilir.



Radikal sağ parti FPÖ bu yeni zaferini, Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat (SPÖ) ve Liberal Yenilikçiler ''Neos'' arasında şu anda federal koalisyonun kurulabilmesi için yürütülen görüşmelerin altını oymak için kullanacak. FPÖ ile proğramlarında bir dizi ortak temalar bulunan ÖVP içerisinde, radikal sağcılarla federal hükümetten yana olan sesler bu seçim sonuçları ile yeniden yükselebilir. Özellikle ''yan ücret giderleri'' bu ortak konulardan biri. ''Yan ücret giderleri'' ile anılan dolaylı iş/emek maliyetinin büyük bir kısmı işveren tarafından karşılanmakta. İşverenlerin şikayetlendiği ''yan ücret giderleri'', komunal vergi, yaşı ilerlemiş işçiler destek kasasına ve aile yardım fonuna yapılan ödemeler ve ek ücret paylarından oluşmaktadır. Uzun zamandan beri işverenlere ''pahalı'' gözüken bu yan ücret giderlerinin düşürülmesi her iki partinin, hem ÖVP'nin hem de FPÖ'nün, gündeminden kalkmayan bir istem. Ödünsüz ve çok sıkı bir göç politikası da her iki partinin, diğer partilere nazaran çok daha fazla paylaştığı konular.



Bu açıdan federal kolisyon hükümetini kurmakla görevli ÖVP lideri Karl Nehammer üzerindeki baskı kendi partisi içinde artabilir. Bu da, başkanı Herbert Kickl olan FPÖ ile koalisyona hayır diyen Karl Nehammer'in siyasi kariyerine mal olabilir.



Salı günü planlanan memurlar sendikasının uyarı grev niteliğindeki gösterisi de bu sıcak gündemin ortasında. GÖD adlı memurlar sendikasında ise hıristiyan demokratlar hakim. Karl Nehammer'in halen Başbakanı olduğu gidici koalisyonda, Yeşiller Başkanı Werner Kogler memurlardan sorumlu bakan. GÖD, Kogler'in toplu sözleşme görüşmelerinde ücret artırımına sıcak bakmadığı nedeniyle Başkent Viyana'da sokağa çıkmalarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Karl Nehammer'i sıkıntılı günler beklemekte.



Ardından, radikal sağcı FPÖ'nün başkanlığında federal koalisyon hükümetini kurmasını desteklemek amacıyla ultura sağ gurupların 30 Kasım'da planlanladıkları gösteri geliyor. Anti-Faşist cephenin karşı yürüşleri de aynı günde. Sorunların çözümünde sakin ve masa başı barışcıl müzakereler ile tanınan Avusturya'da da gerilim yükselmekte ve sokağa yansımakta gecikmedi.