Avusturya – Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek final hedefiyle sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

Leipzig Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Dias düdük çalacak. Artur Dias’ın yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. İki takımın sahaya çıkacağı 11’ler şu şekilde;

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Laimer, Baumgartner, Schmid, Arnautovic