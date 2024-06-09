Avusturya’da halk, Avrupa Parlamentosu üyelerini belirlemek için sandık başında

Avusturya’da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00’de oy kullanmaya başladı.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 6 milyon 372 bin seçmen, yerel saatle 07.00 ile 17.00 arasında AP’ye seçecekleri 20 yeni vekil için oy kullanacak.

Ülkede 16 yaşını doldurmuş, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı bulunan herkes, 7 partinin yarıştığı seçimde desteklediği adaylar için sandığa gidecek.