Avusturya’da selle mücadele çalışmalarında bir itfaiyeci hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Avusturya’da 3 gündür süren şiddetli yağışın su taşkınları ve sel felaketine yol açtığı Aşağı Avusturya eyaletinde, bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.
Aşağı Avusturya Eyaleti İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, bölgede şiddetli yağışın yol açtığı sellerle mücadele çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin öldüğü bildirildi.
Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, benzerine rastlanmamış bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirterek, Aşağı Avusturya eyaletinin afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.