Avusturya’daki sel felaketinde ölü sayısı 5’e yükseldi

Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaleti başta olmak üzere başkent Viyana dahil birçok bölgesinde yaşamı olumsuz etkileyen aşırı yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Aşağı Avusturya Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, eyaletin Tulln bölgesine bağlı Würmla kasabasında sel altında kalan bir evde 81 yaşındaki bir kişinin cesedine ulaşılmasıyla son birkaç günde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği belirtildi.

Aşağı Avusturya eyaletinde sel nedeniyle biri itfaiye eri olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ülkede 4 gün boyunca etkili olan şiddetli yağmurun bugün durmasıyla kısmi rahatlamanın yaşandığı bölgede, hala birçok yerleşim yerine ulaşmakta sorun yaşanıyor.