Avusturyalı kadın sanatçılar İstanbul’da

Oktay EVSEN

İstanbul’daki bomontiada, 29 Mart – 12 Nisan arasında “Günümüz Avusturya Sanatında Kadın Sanatçılar: Ulrike Köb ve Die 4 Grazien” başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Sergilerden ilki, fotoğraf sanatçısı Köb’ün sanat ve çevresel farkındalık arasındaki benzersiz kesişim noktalarına odaklanan eserlerini içeriyor.

Mela Diamant, Susanna Schwarz ve G. Maria Wetter’den oluşan kolektif Die 4 Grazien ise farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarla izleyicileri kadın kimliği ve tüketim kültürü üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergiler ücretsiz olarak her gün 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir.