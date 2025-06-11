Avusturya’yı sarsan saldırı: 10 kişi öldü

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Avusturya’nın Graz kentinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın, okulun eski bir öğrencisi olduğu açıklandı.

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, ölenlerin çoğunun öğrenci olduğunu, en az bir yetişkinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Graz kentinin bağlı olduğu Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin beklenmediği bildirildi.

EN GÜVENLİ 10 ÜLKE ARASINDA

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 9 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. 22 yaşındaki saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.

Saldırı ülkede büyük bir şok ve üzüntüye yol açtı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, X’ten yaptığı paylaşımda, “Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarstı” dedi. Başbakan Christian Stocker ise olayı “ulusal trajedi” olarak nitelerken “Bütün Avusturya’nın duyduğu acıyı tanımlayacak kelime yok” diye konuştu.

DW’nin haberine göre Avusturya yasaları, 18 yaşından itibaren silah edinmeyi serbest kılıyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre nisan ayı itibarıyla ülkede 370 bin kişi üzerinde 1,5 milyon ateşli silah kayıtlı. Öte yandan Avusturya’da benzer silahlı saldırılar çok nadir olarak gerçekleşiyor. Küresel Barış Endeksi Avusturya’yı dünyanın en güvenli 10 ülkesi arasında gösteriyor.