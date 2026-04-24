Axios: Hürmüz'e giden bir ABD askeri maymun saldırısına uğradı

ABD'nin ablukasına katılmak üzere Hürmüz Boğazı'na doğru yola çıkan gemide bulunan bir ABD denizcisinin Tayland'da maymun saldırısına uğradığı ve ülkesine geri dönmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Axios haber sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu ayın ortasında Hürmüz'e doğru mayın tarama faaliyeti için yola çıkan USS Chief gemisinde bulunan bir donanma mensubu, yolda beklenmedik bir kaza yaşadı.

Geminin Tayland'a ait Phuket Adası'nda mola verdiği esnada söz konusu asker, bir maymunun saldırısına uğradı.

Askere saldıran maymunun türüne dair detaylı bilgi verilmedi ancak bölgede uzun kuyruklu makakların yaygın olduğu biliniyor.

Axios'a konuşan bir askeri yetkili, konuyla ilgili, "İlginç şeyler oluyor. Asla ama asla bilemezsiniz." dedi.

Askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, gerekli tıbbi desteği almak için Japonya Sasebo'daki üsse geri döndüğü kaydedildi.