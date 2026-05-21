Axios iddiası: Trump ile Netanyahu İran konusunda karşı karşıya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 19 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran konusunda izlenecek yol üzerinde görüş ayrılığı yaşadıkları iddia edildi.

Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu ile 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

Trump ile Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, İsrail Başbakanı'nın görüşmeden sonra "telaşa kapıldığı" öne sürüldü.

Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı, savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak "niyet mektubu" üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi.

Netanyahu'nun ilerleyen haftalarda Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmek istediği ileri sürüldü.

"REVİZE EDİLMİŞ BİR BARIŞ METNİ"

Ayrıca, Katar ile Pakistan'ın diğer bölgesel arabulucuların da katkısıyla "revize edilmiş barış metni" hazırladığı iddia edildi.

Bir Arap yetkili, Katar'ın son taslak hakkında İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü.

Ayrıca İran'ın bu taslağı kabul edip etmeyeceğinin ya da tutumunda önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu iddia edildi.