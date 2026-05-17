Axios: Netanyahu ile Trump, İran konusunu görüştü

ABD merkezli haber sitesi Axios,İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda görüştüklerini duyurdu.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye darandırılan haberde, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmenin merkezinde İran olduğu ifade edildi.

İsrail basını, söz konusu görüşmenin, İran'a olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti.

Netanyahu, Çin ziyaretinden dönen Trump ile İran konusunda gün içinde bir telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.

İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline atıfta bulunan Netanyahu, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız” ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.