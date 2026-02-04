Axios'tan önemli iddia: ABD-İran müzakere masası dağıldı mı?

ABD basını, cuma günü Türkiye'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmesiyle ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre İran, görüşmenin yerinin değiştirilerek Umman'da yapılmasını talep etti. ABD ise teklifi reddetti. Axios'un aktardığına göre; üst düzey bir ABD’li yetkili, “Onlara ‘ya bu ya hiç’ dedik, onlar da ‘peki, o zaman hiç’ dediler” ifadelerini kullandı.

ABD, Çarşamba günü İran’a, Cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin yerini ve formatını değiştirmeye yönelik Tahran’ın taleplerini kabul etmeyeceğini iletti. Axios’a konuşan iki ABD’li yetkili bunu doğruladı.

Yaşanan bu durumun diplomatik yolu tıkayabileceği yorumu yapılırken, gelişme ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri seçeneğe yönelmeye itebilir.

ABD ve İran, cuma günü İstanbul’da, Ortadoğu ülkelerinin gözlemci olarak katılacağı bir toplantı yapılması konusunda anlaşmıştı.

Ancak İran, salı günü görüşmelerin Umman’a taşınmasını ve ikili formatta yapılmasını talep etti. Tahran'ın bu hamleyle görüşmelerin yalnızca nükleer meseleye odaklanmasını; ABD için öncelik olan füze gibi diğer başlıkların gündeme gelmemesini hedeflediği yorumları yapıldı.

Görüşmelerin yerinin değiştirilmesi talebini değerlendiren ABD'li yetkililer bu talebi reddetme kararı aldı.

Axios'a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, “Onlara ‘ya bu ya hiç’ dedik, onlar da ‘peki, o zaman hiç’ dediler” ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, İranlıların ilk mutabakata dönmesi halinde ABD’nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Yetkili, Trump’ın askeri müdahale tehditlerine gönderme yaparak, “Gerçek bir anlaşmaya hızlıca varmak istiyoruz, yoksa insanlar başka seçeneklere bakar” dedi.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

ABD’li yetkililer, Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’ın, İran konusunu görüşmek üzere Perşembe günü Katar’a giderek başbakanla görüşmeler yapmasının beklendiğini söyledi.

Yetkililere göre, bu ziyaretin ardından İranlılarla görüşmek için seyahat etmek yerine Miami’ye dönmeleri planlanıyor.

İRAN: İSRAİL YANLILARI GÖRÜŞME BAŞLAMADAN SABOTE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan AA'nın aktardığına göre; İsrailli gazeteci Barak Ravid'in İran ile ABD arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilebileceği iddiasına karşın, İranlı ismi açıklanmayan bir yetkili, ülke medyasına yaptığı açıklamada, İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını ifade etti.

İranlı yetkili, "İran adil bir sonuca odaklanırken, İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan önce sabote etmek için önemsiz konuları öne sürerek önleyici bir suçlama oyunu başlattı. Amaçları, önceden belirlenmiş süreç ve sonuç yoluyla diplomasiyi durdurmak ve bir anlaşmayı engellemek" ifadelerini kullandı.