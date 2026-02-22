Axios yazdı: ABD, İran'a 48 saat verdi

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde kritik bir sürece girildi. ABD merkezli yayın kuruluşu Axios’un üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Tahran yönetiminin önümüzdeki 48 saat içinde nükleer anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bir teklif sunması durumunda, ABD’li müzakereciler yeni tur görüşmeler için hazır bulunacak. Görüşmelerin İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"TEMKİNLİ İYİMSERLİK"

Son dönemde iki ülke arasında yürütülen dolaylı temasların ardından, tarafların diplomatik süreci sürdürme konusunda "temkinli bir iyimserlik" içinde olduğu ifade ediliyor.

Yeni görüşme turuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.