Ay büyüyen hilal evresinde: Bu gece gökyüzünde neler görülebilir?

Ay, 29,5 günlük döngüsünün erken aşamalarında ilerliyor. 21 Şubat itibarıyla büyüyen hilal evresine ulaşan Ay’ın yaklaşık yüzde 16’sı aydınlanmış durumda. Bu evre, yüzey detaylarının gözlemlenmesi açısından gökyüzü meraklıları için uygun bir dönem sunuyor.

NASA’nın günlük Ay rehberine göre bu gece Ay’da özellikle Mare Crisium ve Mare Fecunditatis adı verilen geniş düzlükler dikkat çekiyor.

ÇIPLAK GÖZLE SEÇİLEBİLİR

Çıplak gözle ayırt edilebilen bu karanlık alanlar, teleskop ya da dürbün kullanıldığında daha net biçimde gözlemlenebiliyor.

BİR SONRAKİ DOLUNAY NE ZAMAN?

Ayrıca Endymion Krateri de uygun hava koşullarında seçilebilecek yüzey oluşumları arasında yer alıyor.

Ay’ın bir sonraki dolunay evresi 3 Mart’ta gerçekleşecek. Son dolunay ise 1 Şubat’ta yaşanmıştı.

AY EVRELERİ NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki dönüşü sırasında sekiz temel evreden geçiyor. Güneş ışığının Ay yüzeyine farklı açılarla yansıması, Dünya’dan görülen aydınlık oranını değiştiriyor.

Yeni Ay’dan Dolunay’a ve yeniden küçülmeye uzanan bu döngü, yaklaşık 29,5 gün sürüyor.

Ay’ın sekiz evresi şunlardır:

Yeni Ay: Ay, Dünya ile Güneş arasındadır; görünen yüzü karanlıktır.

Büyüyen Hilal: Sağ tarafta ince bir ışık dilimi görülür (Kuzey Yarımküre).

İlk Dördün: Ay’ın sağ yarısı aydınlanmıştır.

Büyüyen Şişkin Ay: Yarısından fazlası aydınlıktır ancak henüz dolunay değildir.

Dolunay: Ay’ın tamamı aydınlanır.

Küçülen Şişkin Ay: Sağ taraftan kararmaya başlar.

Son Dördün: Bu kez sol yarısı aydınlık yarım Ay görünür.

Küçülen Hilal: Yeniden kararmadan önce sol tarafta ince bir ışık kalır.