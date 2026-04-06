Ay Geçişi Canlı İzle: Artemis II Ay Geçişi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Uzay meraklılarının heyecanla takip ettiği Artemis II Ay yolculuğu, 50 yılı aşkın bir aranın ardından insanlı Ay görevine dönüşün en önemli adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. NASA’nın gerçekleştirdiği bu tarihi görev kapsamında Ay geçişi canlı yayın izleme ekranı ve görev detayları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Artemis II Ay geçişi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

ARTEMİS II AY GEÇİŞİ NE ZAMAN?

NASA tarafından gerçekleştirilen Artemis II görevi kapsamında Ay’a en yakın geçişin 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20:00 (TSİ) civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu kritik an, uzay aracının Ay’ın çekim alanına girdiği ve Ay yüzeyine en yakın noktadan geçtiği an olarak kayıtlara geçecek.

ARTEMİS II CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Artemis II Ay yolculuğu, NASA’nın resmi dijital platformları üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Görev sırasında uzay kapsülüne yerleştirilen kameralar sayesinde uzaydan görüntüler anlık olarak paylaşılmaktadır.

NASA YouTube kanalı üzerinden canlı yayın

NASA’nın resmi internet sitesi

Dijital yayın platformları

Canlı yayın sayesinde izleyiciler, Ay’a yapılan bu tarihi yolculuğu anbean takip edebilmektedir.

ARTEMİS II GÖREVİ NEDİR?

Artemis II, NASA’nın Ay’a insanlı dönüş programının ikinci aşamasıdır. Bu görev, gelecekte yapılacak Ay’a iniş görevlerinin temelini oluşturmaktadır.

Görevin Temel Özellikleri

Orion uzay aracı ile gerçekleştiriliyor

Toplam 4 kişilik mürettebat bulunuyor

Yaklaşık 10 gün sürecek

Ay yörüngesinde dolaşıp Dünya’ya geri dönecek

ARTEMİS II MÜRETTEBATI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Görevde yer alan ekip şu isimlerden oluşmaktadır:

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

Bu ekip, uzay aracındaki sistemleri test ederken aynı zamanda Ay’ın daha önce görülmemiş bölgelerini gözlemleyecek.

ARTEMİS II AY’A İNECEK Mİ?

Artemis II görevi kapsamında Ay’a iniş yapılmayacaktır. Bu görev, yalnızca Ay çevresinde bir tur atmayı ve sistem testlerini kapsamaktadır.

Ay’a inişin, Artemis III misyonu ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ARTEMİS II GÖREVİNİN ÖNEMİ

Bu görev, uzay araştırmaları açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Özellikle aşağıdaki hedefler açısından büyük önem taşımaktadır:

İnsanlı Ay görevlerinin yeniden başlatılması

Yeni iniş bölgelerinin belirlenmesi

Uzay teknolojilerinin test edilmesi

ARTEMİS I VE ARTEMİS II ARASINDAKİ FARKLAR

Özellik Artemis I Artemis II Mürettebat Yok 4 Astronot Görev Türü Test Uçuşu İnsanlı Görev Başlangıç 16 Kasım 2022 2 Nisan 2026

Artemis II Ay geçişi saat kaçta?

6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20:00 (TSİ) civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Artemis II canlı yayın nereden izlenir?

NASA’nın YouTube kanalı ve resmi dijital platformları üzerinden canlı izlenebilir.

Artemis II Ay’a iniş yapacak mı?

Hayır, bu görevde Ay’a iniş yapılmayacaktır.

Artemis II görevi kaç gün sürecek?

Yaklaşık 10 gün sürecektir.

Artemis II şu an nerede?

Uzay aracı Ay’ın çekim alanına girmiş durumda ve yolculuğunu sürdürmektedir.