Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı

ABD merkezli özel uzay havacılık şirketi Firefly Aerospace, Ay'ın yüzeyinden çekilmiş yeni görüntülerini paylaştı.

Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüler dikkat çekti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı.

Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.

That feeling you get when you look out the window and realize you’re almost home! T-4 days until we land in the Moon. Blue Ghost will reach her final destination no earlier than 2:34 am CST on March 2. We’ll start the joint livestream with @NASA at 1:20 am CST, approximately 75… pic.twitter.com/t5TN85zpmM