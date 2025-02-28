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Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı

ABD merkezli özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay yüzeyini kaydettiği görüntüleri paylaştı.

Teknoloji
  • 28.02.2025 15:58
  • Giriş: 28.02.2025 15:58
  • Güncelleme: 28.02.2025 16:02
Kaynak: Dış Haberler
Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı
Fotoğraf: @Firefly_Space (Ekran görüntüsü)

ABD merkezli özel uzay havacılık şirketi Firefly Aerospace, Ay'ın yüzeyinden çekilmiş yeni görüntülerini paylaştı.

Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüler dikkat çekti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı.

Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.

Blue Ghost uzay aracının 2 Mart Pazar günü Ay'a iniş yapması bekleniyor.

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