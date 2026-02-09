Ay Işığında Yolculuk’la yıkımın içindeki umudun hikâyesi

Özge DOĞAR

Yazar Belgin Bıyıkoğlu’nun kaleme aldığı ‘Ay Işığında Yolculuk’ adlı roman okurla buluştu.

Mobbingin görünmez yaralarıyla depremin fiziksel yıkımını aynı hikâyede buluşturan; umudu, dayanışmayı ve insan kalabilme direncini hatırlatan bir roman. Yazar, edebiyatta kalıcı olma yolculuğunu, yazma cesaretini ve bu romanın doğuş hikâyesini tüm açıklığıyla anlatıyor.

“Gençlere, çocuklara bıraktığımız dünya beni derinden düşündürüyor. Bugün kapitalizmin vahşeti, savaş, adaletsizlik ve eşitsizlikler hayatın her alanını kuşatmış durumda. Gençler umutlarını yitiriyor. Ben onlara şunu söylemek istedim: Hepimiz azgın dalgalar arasında ilerleyen hayat gemisinin yolcularıyız. Korkmayın. Ay ışığı yolumuzu gösterecek. Özgür’ün Pera’ya yazdığı mektupta dediği gibi: Güzel insanların var olduğu bir dünya her zaman mucizelere gebedir. Hayat, sevgiyle, dostlukla ve dayanışmayla yüründüğünde daha yaşanılır oluyor” diyen Bıyıkoğlu ile son romanı üzerine konuştuk.

>> İlk romanınız Dünya Döner Renkler Kalır’ın 2022’de Yunus Nadi Roman Ödülü’ne değer bulunmasından bu yana yaşamınızda neler değişti?

Dünya Döner Renkler Kalır’ı büyük bir coşkuyla yazarken, yazmaktan vazgeçemeyeceğimi zaten anlamıştım. Ancak Yunus Nadi Roman Ödülü, bana yalnızca cesaret vermekle kalmadı; bilinirliğimi artırarak edebiyatta kalıcı olabileceğim yolun da kapısını araladı. Bu vesileyle, o değerli seçici kurula bir kez daha teşekkür etmek isterim.

>> Ay Işığında Yolculuk’u yazma fikri nasıl doğdu?

Mobbing, edebiyat atölyelerine başladığım ilk yıllardan beri yazmak istediğim konulardan biriydi. Ancak üçüncü roman için aklımda başka bir hikâye vardı. İkinci romanım Zaman Geçer Sesler Kalır’ın dosyasını yayınevine teslim ettikten sonra o hikâye üzerinde çalışmaya başlamıştım. İsmi bulunmuş, anlatım biçimi belirlenmiş, hatta birkaç sayfası da yazılmıştı ki hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremi yaşandı. Bir süre hiçbir şey yazamadım. Sadece Zaman Geçer Sesler Kalır’ın düzeltmeleri ve kapak seçimi gibi teknik süreçlerle ilgilendim. Romanın basılı hâli elime geçtiği günlerde bir arkadaşım ve oğluyla karşılaştım. Onlarla sohbet ederken, Ay Işığında Yolculuk’un genç erkek karakteri Nejat’ı görür gibi oldum. O andan itibaren, ana konusu mobbing olan ve depremde yolları kesişen üç kişinin hikâyesi zihnimde dönmeye başladı.

>> Romanın ismini bir metafor olarak kullanıyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz?

Yazmaya başlamadan önce hikâyeyi ve karakterleri zihnimde uzun süre taşırım. Onlarla hemhâl olur, hikâyenin yeterince olgunlaştığını hissettiğim anda yazmaya başlarım. Defterime yalnızca karakterlerin yaşlarını, isimlerini ve fiziksel özelliklerini not ederim; geri kalan her şey zihnimdedir.

Nejat karakterini düşünürken, onu çalışma yaşamından korkutan şeyin yalnızca mobbing olmayabileceğini fark ettim. Bu düşünce beni çocukluğumdan bir anıya götürdü. Mahallemizde zarif ama hüzünlü bir teyzemiz vardı. Evlerinin salonunda, azgın dalgalar arasında ilerlemeye çalışan bir gemi resmi asılıydı. Annem, geliniyle sohbet ederken zaman zaman gözleri dolu dolu o resme bakardı. Sonradan öğrendim ki tablo, liseyi İstanbul’da yatılı okurken bir hastalık sonucu kaybettikleri küçük oğulları tarafından yapılmıştı.

Nejat’ın ailesinin geçmişinde de benzer bir kayıp olursa, evin içine sinen hüznü daha derinden anlatabileceğimi düşündüm. Ayvazovski’nin Ay Işığında Yolculuk adlı tablosunun, anlatmak istediğim hikâye için güçlü bir metafor olduğunu fark edince hem romanın adı hem de romandaki tablonun yeri kendiliğinden oluştu.

>> Eserde geçmiş dönemi anlatmak için mektup tekniğini kullanıyorsunuz. Buna neden ihtiyaç duydunuz?

Ana karakterlerden Pera’nın köklerini, kişiliğini oluşturan etmenleri, annesiyle olan ilişkisini ve ailenin geçmiş yaşantısını en iyi bu yolla anlatabileceğimi düşündüm. Mektup, hem geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurmamı sağladı hem de karakterlerin iç dünyasını daha doğrudan yansıttı.

>> Deprem gibi büyük bir yıkımı, mobbing gibi görünmez bir şiddetle aynı romanda ele alıyorsunuz. Neden bu iki konuyu ayırmadınız?

Romanlarımda konular, yaşamda olduğu gibi iç içedir. Mobbing de yeterince konuşulmayan, ama çok derin yaralar bırakan bir mesele. Ana karakter zihnimde şekillenirken ülke olarak büyük bir yıkımın içindeydik; depremi görmezden gelmem mümkün değildi. Özellikle canlarını ve evlerini kaybeden insanların yaşadıklarını, acıyı sömürmeden, kendi gerçekliği içinde anlatmaya çalıştım.

Romanı 2024 Nisan’ında bitirdiğimde, o bölgelerde yaşamın en azından biraz olsun kolaylaşacağını umut ediyordum. Ancak üzerinden geçen zamana rağmen hâlâ çok az yol kat edilmiş olması insanı derinden üzüyor.

>> Okuru bunaltmadan bu iki ağır konuyu anlatmayı nasıl başardınız?

Bu noktada en büyük yardımcım romanın çocuk karakteri Serap oldu. Çocuklar, yaşamı her koşulda yeniden filizlendiren bir güç. İçimizdeki gamı söken, dünyaya başka bir yerden bakmamızı sağlayan, umut duygusunu canlı tutan en önemli unsur olduklarını düşünüyorum. Doğanın ve İstanbul’un romandaki varlığı da bu dengeyi kurmamda etkili oldu.

>> Ay Işığında Yolculuk okuru içine alan bir metin. Bunu nasıl sağladınız?

Romanlarımı yaşamın içinden anlatmayı seviyorum. Ağır olayların yanında neşeli anlar, aile sofraları, sevgi ve aşk da yer alsın istiyorum. Hayat nasılsa roman da öyle olsun. Okur, bu yüzden metinde kendisinden bir parça buluyor sanırım.

>> Yazım sürecinde sizi zorlayan anlar oldu mu?

Elbette oldu. Deprem gibi çok katmanlı bir konuyu acıyı sömürmeden anlatmak beni oldukça zorladı. Depremin ilk anını özellikle anlatmak istedim; onun dışında birkaç güçlü sahneyle yetinmeye karar verdim. Yazarken sanki oradaymışım gibi enkazların arasında dolaştım; ölümün kokusu burnumdaydı.

Mobbingi anlatırken de zorlandım. Metni defalarca değiştirdim. En sonunda dışarıdan bakabildiğimi hissettiğim noktada yazdıklarıma dokunmamayı seçtim.