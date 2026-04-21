Ay toprağından oksijen üretmenin yöntemi geliştirildi: Uzayda yaşam için kritik eşik

Uzayda uzun süreli insan varlığının önündeki en büyük engellerden biri olan oksijen sorunu için yeni bir eşik aşılmış olabilir. ABD’li uzay şirketi Blue Origin’in geliştirdiği teknoloji, Ay toprağını taklit eden malzemeden oksijen üretmeyi başardı. Gelişme, uluslararası bilim ve teknoloji basınında geniş yankı buldu.

Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen bu üretim, henüz doğrudan Ay yüzeyinde uygulanmış olmasa da, bilim insanlarına göre gelecekte kurulması planlanan Ay üsleri açısından kritik bir “kanıt” niteliği taşıyor.

"ERGİMİŞ REGOLİT ELEKTROLİZİ"

Blue Origin tarafından geliştirilen ve “Air Pioneer” adı verilen sistem, Ay yüzeyini kaplayan regolitten oksijen elde etmeye dayanıyor. Regolit, ilk bakışta sıradan bir toz gibi görünse de, içeriğinde yüksek oranda oksijen barındıran bileşikler bulunuyor.

Sistem, “ergimiş regolit elektrolizi” adı verilen bir yöntemle çalışıyor. Bu yöntemde Ay toprağına benzer malzeme yaklaşık 1600 dereceye kadar ısıtılarak eritiliyor, ardından içinden elektrik akımı geçirilerek oksijen diğer elementlerden ayrıştırılıyor. Ortaya çıkan gaz, saflaştırılarak solunabilir oksijene ya da roket yakıtında kullanılabilecek forma dönüştürülebiliyor.

Bu süreç aynı zamanda demir, alüminyum ve silikon gibi metallerin de ayrıştırılmasını sağlıyor. Bu da yalnızca oksijen üretimi değil, aynı zamanda Ay’da yapı malzemesi üretimi açısından da önemli bir potansiyel anlamına geliyor.

UZAY GÖREVLERİNDE MALİYET DÜŞEBİLİR

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelere göre, Ay toprağının yaklaşık yüzde 40 ila 45’i oksijen içeren bileşiklerden oluşuyor. Ancak bu oksijen, Dünya’daki gibi serbest halde bulunmadığı için yüksek enerji gerektiren süreçlerle ayrıştırılması gerekiyor.

Geliştirilen sistemin en büyük avantajlarından biri, uzaya taşınması gereken malzeme miktarını azaltma potansiyeli. Uzmanlara göre, Ay’da 1 kilogram oksijen üretmek, Dünya’dan taşınması gereken yükü aynı miktarda azaltıyor. Bu da uzay görevlerinin maliyetini doğrudan düşürebilir.

Ancak bu teknolojinin önünde hâlâ önemli bir engel bulunuyor: enerji ihtiyacı. Regolitin eritilmesi ve elektroliz sürecinin sürdürülebilmesi için büyük miktarda enerji gerekiyor. Bu nedenle gelecekte Ay üslerinde geniş güneş paneli sistemleri ya da nükleer enerji çözümlerinin kullanılması planlanıyor.

AY, BİR İSTASYON HALİNE GELEBİLİR

Araştırmacılara göre bu gelişme, yalnızca oksijen üretimiyle sınırlı değil. Ay’da yerinde kaynak kullanımı (in-situ resource utilisation) olarak adlandırılan yaklaşımın bir parçası olarak, uzay görevlerinin doğrudan yerel kaynaklara dayanmasını mümkün kılabilir. Bu da Ay’ın ileride Mars ve daha uzak görevler için bir “yakıt ve üretim istasyonu”na dönüşebileceği anlamına geliyor.

Henüz erken aşamada olan teknoloji, laboratuvar ortamında başarıyla test edilmiş olsa da, gerçek Ay koşullarında uygulanabilmesi için yeni testlere ihtiyaç duyuluyor. Buna rağmen bilim insanları, bu gelişmeyi insanlığın Dünya dışındaki kalıcı varlığına doğru atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyor.