‘Ay Tozunda Yürür Gibi’ sergisi Taksim Sanat’ta

Kardelen Tatar SİNECAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ile İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğinde hazırlanan “Ay Tozunda Yürür Gibi” sergisi, Taksim Sanat’ta ziyarete açıldı. Resim, heykel, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiren sergi, 20 Eylül’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Hicran Aksöz’ün küratörlüğünde hazırlanan “Ay Tozunda Yürür Gibi” sergisi, izleyiciyi benliğe yapılan bireysel yolculukların izini süren bir serüvene davet ediyor. Sergi, adını Ay yüzeyine atılan ilk insan adımlarından esinlenerek “Ay Tozunda Yürür Gibi” metaforundan alıyor. Sergi yaklaşımı, Jacques Lacan ve Michel Foucault gibi düşünürlerin kuramlarından beslenerek bireysel üretimleri kolektif bir düşünsel zeminde bir araya getiriyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar; Mehmet Anik, Hasiyne Ayhan, Ahmet Hamdi Başsöz, Daniela Budişteanu, Zeynep Baloğlu, Delfin Demirgüreş, İrem Deniz, Ayşegül Düşek, Buse Elçi, Nida Erdoğan, Fadik Erin, Kardelen Erken, Asya Nur Hasgül, Ezgi Kanargı, Melike Kuş, Ece Kuyu, Esra Mengülerek, Modilda, Fatih Özkan, Beyzanur Özyurt, Yağız Seis, Barışcan Seval, Barış Can Solak, Gülşah Sözbir, İrem Nur Taşkın, Emir Furkan Tekkalmaz, Nadide Üster, Emir Yasin Yağmurca, Ali Yayla.