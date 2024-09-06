Ay Tutulması ne zaman? Parçalı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2024 yılına girilmesiyle birlikte astronomi meraklıları 2024 ay tutulması ne zaman, Parçalı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırmaya başladı. 2024 yılında gerçekleşecek "Gölgeli Ay Tutulması" ve "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" olarak gerçekleşecek iki ay tutulmasından ikincisi olan Parçalı ay tutulması için sayılı günler kaldı. Yurttaşlar Parçalı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi sorusunu gündeme getirirken bilim insanları tutulmaların Türkiye'den görünüp görünmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 Ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay Tutulması ne zaman?

2024'te gözlemlenecek ikinci ay tutulması olan Parçalı Ay Tutulması 18 Eylül 2024 Çarşamba saat 05:24'te gerçekleşecek. Bu yılın ilk ay tutulması olan Gölgeli Ay Tutulması ise 25 Mart 2024 Pazartesi saat 10:00'da gerçekleşmişti.

Parçalı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. 18 Eylül 2024 Çarşamba saat 05:24'de gerçekleşecek Kısmi Parçalı Ay Tutulması Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan gözlemlenebilecek.

Parçalı Ay Tutulması nedir?

"Kısmi Parçalı Ay Tutulması," Ay'ın Dünya'nın kısmi gölgesine girdiği bir tutulma olayını ifade eder. Bu durumda, Ay'ın bir kısmı Dünya'nın gölgesine girerken diğer kısmı ise gölge dışında kalır. Kısmi Parçalı Ay Tutulması, tam gölgeli tutulmadan farklıdır; çünkü tam gölgeli tutulmada Ay, Dünya'nın tam gölgesine girer.

Kısmi Parçalı Ay Tutulması sırasında Ay'ın bir kısmı karanlıkla kaplanır ve bu nedenle gökyüzünde kısmi bir karanlık ay diskine neden olur. Ancak, bu durum genellikle tam gölgeli tutulmada görülen kadar belirgin bir renk değişikliği üretmez.