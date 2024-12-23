Ay’a iniş hedefi Ay kadar uzak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kuruldu. Kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmayan TUA’ya Şubat 2021’de, “Önemli görevler” verildi.

Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı. TUA’ya verilen görevler arasında, “2023 yılında Ay’a sert iniş” de yer aldı.

HEDEFLER BAŞKA BAHARA

TUA’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası ile paylaşılan Ay’a sert iniş ve Ay’a yumuşak iniş görevlerinin ilerleme oranı, hedeflerin çok uzağında kalındığını bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılında 1 milyar 702 milyon 764 bin TL bütçesi olan, 2025 yılı için ise yalnızca 2 milyar 344 milyon 764 bin TL’lik bütçe verilen ajansın, 2023’te tamamlaması gereken Ay’a sert iniş görevinde ancak yüzde 50 oranında ilerleme kaydettiği belirtildi.

Ajans, Ay’a sert iniş görevinin ancak 2026 yılında hayata geçirilebileceğini öngördü. Benzer tablo, “Ay’a yumuşak iniş” görevinde de yaşandı. Ajansın paylaştığı verilere göre, Ay’a yumuşak iniş görevindeki ilerleme oranı, Aralık 2024 itibarıyla ancak yüzde 3 olarak kayda geçti.

DIŞA BAĞIMLILIK

Hedeflerin çok uzağında kalındığını ortaya koyan ajansın raporundaki, “Tehditler” saptaması da dikkati çekti. İddialı görevlerdeki düşük ilerleme oranlarına ayna tutan tehditlerden bazıları, şöyle sıralandı:

• Alandaki ihtiyaca yönelik stratejik insan kaynağı yetiştirme planının bulunmaması.

• Alanla ilgili iş fırsatlarının az olması.

• Uzay ile ilgili bilimsel projeler yürüten bilim insanlarına finansal destek ve teşvik altyapısının hazır olmaması.

• Girdi maliyetlerinde yurt dışı kaynaklı yaşanan dalgalanmalar.

• Uzay alanında kullanılan teknolojinin çoğunluğunda dışa bağımlı olunması.