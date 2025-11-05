Ay’a sert iniş hedefi başka bahara kaldı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kuruldu. Kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmayan TUA’ya Şubat 2021’de, “önemli görevler” verildi.

Erdoğan, 9 Şubat 2021’de düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı. TUA’ya verilen görevler arasında, “2023 yılında Ay’a sert iniş” de yer aldı.

TUA’nın 2026 yılına yönelik bütçe teklifi ile paylaşılan Ay’a iniş görevlerinin ilerleme oranı, hedeflerin çok uzağında kalındığını bir kez daha gözler önüne serdi. 2025 yılına 2 milyar 344 milyon 764 bin TL’lik bütçe ile başlayan, 2026 yılı için ise yalnızca 5 milyar 917 milyon 250 bin TL bütçe verilen ajansın, 2023'te tamamlaması gereken Ay’a sert iniş görevine Ekim 2025 itibarıyla halen ulaşamadığı belirlendi. TUA’nın 2026 yılı bütçe teklifine göre, 2023’te tamamlanması planlanan, “Ay’a sert iniş” projesinde 2024 yılı sonunda yüzde 72 oranında ilerlenebildi. Projenin 2025 yılının sonundaki gerçekleşme oranı ise yüzde 75 olarak öngörüldü.

SERT DÜŞÜŞ

Ajansın, “Ay’a yumuşak iniş” görevindeki ilerleme oranında daha çarpıcı bir başarısızlık yaşandığı öğrenildi. Ay’a yumuşak iniş projesindeki ilerleme oranının 2025 yılının sonunda ancak yüzde 5 olacağı tahmin edildi.

TUA’nın 2,3 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesinden Ocak-Haziran döneminde yaptığı harcamanın düşüklüğü de hedeflerdeki başarısızlığa ayna tuttu. Ajansın, Ocak-Haziran 2025 döneminde yalnızca 39 milyon 864 bin 242 TL harcadığı belirtildi. TUA’nın 2025 yılının ilk yarısındaki 39,8 milyon TL’lik harcamasının 26,2 milyon TL’sinin personel giderlerinden oluştuğu bildirildi.