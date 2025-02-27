Aya Yorgi Koyu için ortak mücadele

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in gözde turizm noktalarından biri olan Çeşme Aya Yorgi Koyu’nda yeni bir yapılaşma sürecine girdi. Yapılan ikinci imar değişikliği ile yaklaşık 400 bin metrekarelik alanın “rekreasyon alanı” statüsü değiştirilerek “konut ve ticaret alanı” olarak yeniden düzenlenmesi planlandı. Bu değişiklikle birlikte koyun doğal yapısının bozulacağı ve beton yapıların artacağı endişesi büyüyor.

DANIŞTAY’A BAŞVURDU

Bakanlık tarafından askıya çıkarılan yeni planlarda, yaklaşık 70 bin metrekarelik alan özel mülkiyete aitken, geri kalan alanlar Maliye Hazinesi, İller Bankası ve Çeşme Belediyesi mülkiyetinde bulunuyor. Plan değişikliği ile birlikte bu alanlara toplamda 394 villa tipi konut yapılabileceği belirtiliyor. Alanın konut ve ticaret alanı olarak düzenlenmesi, çevre örgütleri ve bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ayayorgi Mevkii’ndeki plan değişikliklerine karşı Danıştay’a başvurdu. Dava dilekçesinde, planların daha önce mahkemeler tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, alanın yeniden yapılaşmaya açılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Doğal sit alanı olmasına rağmen bölgeye ‘Gelişme Konut Alanı’ kararı getirilmesi, koruma-kullanma dengesi ile çelişmektedir. Bölgenin rezerv yapı alanı ilan edilmesi, mevzuatta aranan koşulları taşımamaktadır. Zeytinliklerin ve tarım alanlarının yapılaşmaya açılması, Toprak Koruma Kanunu ve Zeytinliklerin Islahı Kanunu’na aykırıdır.”

İlk imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin açtığı davalar sonucunda iptal edilmişti. Ancak bakanlık ikinci kez benzer planları askıya çıkardı. Bunun üzerine TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çeşme Çevre Derneği ve Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği, yeni planların iptali için ayrı ayrı davalar açtı. Öte yandan koydaki arazi satışı için Emlak Konut bugün ihaleye çıkacağı kaydedildi.