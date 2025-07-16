Aya Yorgi yok oluyor

İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Çeşme’de, Aya Yorgi Koyu’nu betonlaştıracak projelere karşı bölge halkının direnişi sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ikinci kez yaptığı imar planı değişikliğiyle birlikte, kamuya ait arazilerin satışı ve bölgenin yapılaşmaya açılması tepkileri de beraberinde getirdi. Aya Yorgi manzarasına sahip Sakarya Mahallesi’ndeki 3 arazi daha satışa çıkarıldı. Her biri 3 bin metrekare büyüklüğünde olan bu arazilerden yaklaşık 160 milyon TL gelir elde edilecek. İhalelerin 23 Temmuz 2025’te TOKİ ve İller Bankası binalarında yapılacağı açıklandı.

394 VİLLA YAPILACAK!

Çevre Bakanlığı’nın plan değişikliğiyle yaklaşık 400 bin metrekarelik alanın “rekreasyon alanı” statüsü kaldırılarak “konut ve ticaret alanı”na dönüştürüldü. Bu kapsamda bölgede 394 villa tipi konutun inşa edilmesi planlanıyor. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davalar sonucu mahkemeler tarafından iptal edilen plan, Danıştay’a taşındı. Öte yandan Emlak Konut’un düzenlediği bir başka ihalede ise 48 bin metrekarelik üç parsel, 5 milyar 262 milyon 500 bin TL’lik en yüksek teklifi veren Mesa Mesken ve Caba İnşaat’a verildi.

8 Temmuz’da bilirkişi heyeti alanda inceleme yapmıştı.

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Aya Yorgi, sadece Çeşme’nin değil, Türkiye’nin en özel doğal miraslarından biri. Burası yıllardır halkın nefes aldığı bir yaşam alanı. Ancak şimdi gördüğümüz tablo içler acısı. İmar planı değişiklikleriyle birlikte kıyılar parça parça satılıyor. 350 bin metrekarelik bir alanın daha önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılacağına dair duyumlarımız var. Çeşme turizm projesi hukuken halkın lehine sonuçlanmıştı. Ancak ne yazık ki Çeşme talan projesi bitmedi; sadece şekil değiştirdi. İller Bankası ve Emlak Konut, ellerindeki arazileri satışa çıkararak bölgenin geleceğini geri dönülmez şekilde tehdit ediyor. İmar planı derhal iptal edilmeli. Kıyılar halkındır; rant için, vahşi sermayeye ve beton lobilerine teslim edilemez. Aya Yorgi’yi sonuna kadar savunacağız.”