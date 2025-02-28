Aya Yorgi’ye saldırdılar

İzmir Çeşme’nin en önemli doğal alanlarından biri olan Aya Yorgi Koyu, rant projelerinin hedefi haline geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkemeler tarafından iptal edilen imar planlarını bir kez daha değiştirerek koyu yapılaşmaya açtı. Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanın statüsü değiştirilirken, Emlak Konut da 48 bin metrekarelik üç parselini kapsayan bir ihale düzenledi.

Bu adım, bölge halkının tepkisine yol açtı.

İhaleye, Dido-Ray Yapı, Türkerler, Torkam İnşaat, Makina İnşaat gibi şirketlerin aralarında bulunduğu 20 şirket teklif verdi. Yeni plana göre, parsellerde 0,30 emsal ve iki kat yapılaşma hakkı tanındı.

“KAMU MÜLKÜNÜ YAĞMALIYORLAR”

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, BirGün’e yaptığı açıklamada ihaleyi eleştirdi.

Güler, “Aya Yorgi Koyu’nun imara açılması ve Emlak Konut’un düzenlediği arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesini şiddetle kınıyoruz. Bu ihale, doğal mirasımızın betonlaşmaya kurban edilmesi için atılmış büyük bir adımdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce mahkemeler tarafından iptal edilen bir imar planını tekrar gündeme getirerek hukuku hiçe saymıştır. Devlet, kamuya ait bir alanı doğrudan satmak yerine, satış hakkını özel şirketlere devrederek adeta aracılar üzerinden büyük bir rant yaratıyor. Bu bir satış değil, kamu mülkünü yağmalama düzenidir” dedi.

“EKOLOJİK FELAKET KAPIDA”

Güler, Çeşme’nin doğasının büyük bir tehdit altında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Burada amaç turizmi geliştirmek değil, yüksek kâr elde etmek için lüks konutlar ve ticaret alanları inşa etmektir. Su ve kanalizasyon altyapısı dahi olmayan bir bölgede böylesine büyük bir betonlaşma hamlesi, Çeşme için ekolojik bir felaket anlamına gelecektir. Bu karar bir eko-kırımdır! Aya Yorgi Koyu, betonlaşma tehdidi altındadır ve geri dönülmez bir şekilde doğasını kaybetme riski taşımaktadır. Çeşme’nin doğasını, denizini ve turistik değerini savunmaya devam edeceğiz. Bu yanlış karardan derhal dönülmelidir.”

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in turistik noktalarından Aya Yorgi Koyu’nda ikinci kez imar değişikliği yaparak yaklaşık 400 bin metrekarelik alan “rekreasyon alanı”nın kullanılmasından yararlanılarak “konut ve ticaret alanı” olarak düzenlendi.

Yazıyla birlikte koyda 394 villa tipi konut inşaatı planlandı. Bölge halkı karara tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, plan değişikliklerinin daha önce mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlatarak Danıştay'a başvurdu.

Çeşme Çevre Derneği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de ayrı ayrı davalar açtı.