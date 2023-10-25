Ayağa kalk!

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ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 3 büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'te başlattığı grev kapsamında, Stellantis'in Sterling Heights montaj tesisindeki 6 bin 800 işçinin de greve gittiği duyuruldu. UAW, taleplerin karşılanmaması halinde grevin daha da büyüyeceğini belirtti.

Sendikanın açıklamasında "Şu anda Stellantis, maaş iyileştirmesi, geçici işçi ödemesi, yaşam maliyeti düzenlemeleri ve daha birçok konuda masadaki en kötü teklife sahip" denildi. Grev süresinin altı haftaya yaklaştığı hatırlatılan açıklamada, üç büyük otomobil üreticisine yönelik greve giden UAW üyesi sayısının, Sterling Heights montaj tesisinden katılan son işçilerle birlikte 40 bini aştığı vurgulandı. UAW’nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 fabrikanın işçileri birlikte greve gitmişti. Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), UAW’nin 3 büyük otomobil üreticisine karşı başlattığı grevin maliyetinin 5 haftada 9,3 milyar doları geçtiğini bildirdi. Söz konusu kaybın 488 milyon dolarının doğrudan ücret kaybından kaynaklandığı aktarıldı.