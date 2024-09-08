Ayağa kalkamayan felçli tutukluya ‘halay çektin’ cezası

Batman T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 15 tutukluya ıslık ve alkışlar eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 15 günlük hücre cezası verildi.

Hücre cezası verilen tutuklulardan birisinin de İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) ağır hasta tutsak listesinde yer alan ve felçli olan 72 yaşındaki Mehmet Emin Çam olduğu öğrenildi. Çam’ın ailesi yaşananlara tepki gösterdi.

MA'ya konuşan ve babasıyla 4 Eylül’de görüştüğünü söyleyen Şimel Çam, verilen kararın hukuksuz olduğuna dikkat çekti. Babasının cezaevinde hastalıklarla boğuştuğunu söyleyen Çam, “Sol tarafından felç geçirdiği için yürümekte zorlanıyor. Her geçen gün yeni hastalıklar meydana geliyor. Tüm bu hastalıklara rağmen kendisine halay çektiği için ceza verildi. Babama ‘Sen halay mı çektin?’ diye sordum. Felçli tarafını göstererek, ‘Bu halimle mi çekeceğim’ dedi. Verilen hücre cezası kararının ellerine ulaştığını ancak henüz hücreye atılmadıklarını söyledi. Böyle birinin cezaevinde kalması ölümcül bir durumken üstüne hücre cezası veriliyor” diye konuştu.

Cezaevlerindeki hasta tutukluların durumuna dikkat çeken Çam, “Engin ve Dilan Polat çifti serbest bırakıldı. Adaletin herkes için eşit olması gerekiyor. Ölüm döşeğinde olan tutukluların tabutları cezaevinden çıkarken Polat çifti ise son model araçlar ile cezaevinden çıkıyor. Bu durum aslında adaletin özetidir” dedi.

'CEZAEVLERİNDEN TABUTLAR ÇIKMASIN'

Mehmet Emin Çam’ın eşi Naime Çam da “Biz tahliye olmasını, hastanede tedavi olmasını talep ederken, hukuksuz bir şekilde hücre cezası verildiğini öğrendik. Bir de halay çekmekten verilmiş. Eşimi ziyarete gittiğimizde ayağa kalkamayacak durumda olduğunu gördük. Sadece eşim değil tüm hasta tutuklular tahliye edilsin. Cezaevlerinden tabutlar çıkmasın” diye konuştu.

ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURU

DEM Parti Siirt Milletvekili Sebahat Erdoğan Sarıtaş, verilen cezaya ilişkin Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Başvuruda, “15 gün hücre cezası verilmiş. Cezanın gerekçesinde dayanılan Kanun maddesi, ‘Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak’ şeklindeki eylemlerin cezalandırılması için düzenlenmiştir. Oysa şarkı söyleyip halay çekmek ve alkış tutmak fiillerinin bu maddede düzenlenen eylemlere denk düşmediği açıktır. Bu sebeple kurulun kararı hukuka aykırıdır” denildi.

‘YAŞAMSAL TEHLİKE VAR’

Başvuruda, “Siirt ve Diyarbakır Araştırma Hastanelerindeki tetkikler sonucunda Çam’ın beyninde ur olduğu tespit edilmiştir. Hücre cezası infaz hakimliği ve ağır ceza mahkemesi tarafından onaylandığı takdirde mahpus tek başına 15 gün bir hücreye konulacak ve bu durum onun için yaşamsal tehlike yaratacaktır” ifadelerine yer verildi.

Başvuruda ayrıca disiplin cezalarının kaldırılması, Mehmet Emin Çam’ın tedaviye erişiminin sağlanması, çıplak arama ve ağız içi arama dayatmasının kaldırılması için gerekli vurgulandı.