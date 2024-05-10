Ayağı kayıp kafasını çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Sivas’ta tuvalette ayağı kayıp kafasını yere vuran yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Çarşıbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye tuvaletine giren 70 yaşındaki C.K. iddialara göre ayağının kayması sonucu kafasını yere çarptı. Kabinden dışarı sızan kanı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kilitli olan kapı Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kırılarak açıldı. Sağlık ekiplerin müdahalesi sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası yaşlı adam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.