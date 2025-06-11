Ayağına ip dolanan leyleği vatandaşların dikkati kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde yuvalanan ve ayağına dolanan ip sebebiyle platforma takılarak hareketsiz kalan leylek, ekiplerin hızlı müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.



Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve ’Leylek dostu köyü’ olarak bilinen Avşar Mahallesi’nden gelen ihbarla hareket geçen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), plastik iple ayağına dolanan yavruyu kurtardı. Söke’ye bağlı Avşar köyünden, muhtar Bedri Avcı aracılığıyla EKODOSD’a gelen ihbar, zamanında müdahaleyle bir canı kurtardı. Köyün sembolü haline gelen leylek yuvalarından birindeki yavrunun ayağa kalkamadığı fark edilince, durum EKODOSD tarafından ADM Elektrik Dağıtım Şirketi’ne bildirildi. Şirketin yönlendirdiği Bakım Onarım Montaj (BOM) aracı sayesinde yuvalara ulaşım sağlandı. Aynı yuvada geçen yıl da benzer bir sorun yaşandığı ve bir yavrunun kurtarıldığı hatırlatılırken, bu yıl da zamanında yapılan gözlem sayesinde, yavru leyleğin ayağına dolanan plastik siyah saman ipleri erken fark edildi. Ekipler yavruyu dikkatle yuvadan indirerek ayağındaki ipleri temizledi ve tekrar yuvaya bıraktı. Yuvada çok sayıda plastik atık, çöp ve insan kaynaklı malzeme tespit edildi. Ebeveyn leyleklerin doğada buldukları bu atıkları yuvalarına taşıdığı ve bu durumun yavrular için hayati tehlike oluşturduğu bir kez daha gözler önüne serildi.



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, özellikle kırsal bölgelerde saman balyalarında kullanılan siyah plastik iplerin doğaya atılmaması gerektiğine dikkat çekerek "Bu ipler doğaya bırakıldığında, leylekler onları yuvalarına taşıyor ve yavruların ölümüne neden olabiliyor. Köylerde bu konuda duyarlılık gösteren çiftçilerin sayısı artsa da, hala dikkatsizlik sonucu doğaya atılan ipler tehlike saçıyor. Sadece leylekler değil, tüm yaban hayatı için çevreye atılan her türlü atık tehdit oluşturuyor. Plastik ipleri, poşetleri, naylonları ve diğer atıkları doğaya bırakmayın. Bu sadece çevre temizliği değil, canlıların yaşam hakkına da saygıdır" diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.