Ayağına misina dolanan mavi balıkçıl kuş kurtarıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde ayağına dolanan misinayla konduğu ağacın dalında mahsur kalan mavi balıkçıl kuş, kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Boğazköy Barajı çevresinde doğa yürüyüşü yapan Rıfat Özkan, arkadaşıyla birlikte bir ağacın üzerinde uçmakta zorlanan kuşu fark etti. Kuşa yaklaşan Özkan, hayvanın ayağına dolanan olta misinasının ağacın dalına takıldığını görünce müdahale etti. Dal ile kuşu mahsur kaldığı ağaçtan indiren Özkan, ayağındaki misinayı kestiği mavi balıkçılı İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaralı kuş tedaviye alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI