Ayağını TOMA ezdi, dava bile açılmadı!

BirGün, 2 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan “Üniversitelinin ayağını TOMA ezdi!” başlıklı haberiyle 19 Mart eylemlerinde gözaltına alınan Bilkent Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ö.T.’nin başına gelenleri duyurdu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.T.’nin şikâyetiyle başlayan soruşturmayı kapattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasına karşı Ankara’da da eylemler düzenlendi. Gözaltına alınan birçok yurttaş ile öğrenci kötü muameleye uğradığını belirtti. Bilkent Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ö.T. ise ifadesinde, gözaltına alınırken ayağının üzerinden TOMA geçtiğini, buna rağmen saatlerce hastaneye götürülmeyerek ters kelepçe ile bekletildiğini anlattı.

"TOMA AYAĞIMI EZDİ"

Ameliyata alınan, ayağına üç vida takılan ve yaklaşık iki ay yürüyemeyen Ö.T, tedavisinden sonra 29 Mart 2025’te alınan ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Bilkent Üniversitesi öğrencisiyim. 23 Mart 2025 günü Kızılay Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili gerçekleştirilen mitinge anayasal hakkımı kullanmak amacıyla katıldım. Saat 22.00 sıralarında toplanan grubun dağılmasıyla ben de Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi kesişimine doğru yürüdüm… Ardından bizlere doğru da siyah giyimli yüzleri kapalı bazı şahısların koştuğunu gördüm. Benim yanımda bulunan bazı şahıslar kaçtı. Ben tarif ettiğim siyah giyimli kişilere yakalandım. Bu esnada yere düştüm. Ben kendilerine direnmediğim halde beni yerde sürükleyerek diğer polislerin bulunduğu alana doğru götürdüler. Bu sürüklenme esnasında sol ayağımın üzerinde hareket halinde olan bir TOMA aracının tekeri geçti. Bunun üzerine acı hissederek ayağımdan TOMA geçtiğini bağırarak söyledim. Ayağa kalkmam istendi. Ayağa kalkamayacağımı beyan etmeme rağmen yürütüldüm. Gözaltı aracına yaslandım ve kafamı üç kez araca vurdular. Ters kelepçe takılarak gözaltına alındım. Bu esnada ayağımın ağrıdığını söyledim ve tedavi amacıyla ambulans istedim. Gözaltına aracına binerken basamaktan kendim çıkamayacağımı beyan ederek yardım istemem üzerine bir polis tarafından yukarıya çekilerek aracın içerisine doğru fırlatıldım…”

GÖRÜNTÜ TESPİT EDİLEMEMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ö.T.’nin yaralandığı olayla ilgili soruşturmasını davaya dönüştürmeden kapattı. Savcılık, “Kovuşturmaya yer olmadığına” dair kararının gerekçesini ise “Başsavcılığımızca yapılan soruşturma neticesi mağdurun bulunduğu bölgeye ait 39 adet CD ve DVD'ye kayıtlı görüntüleri getirtilerek 2 Şubat 2026 tarihinde alınan bilirkişi raporunda mağdur Ö.T.’nin eşgaline uygun bir şahsın ayağından TOMA aracının geçtiğine dair herhangi bir görüntünün tespit edilemediği bildirildi. Oluşan yaralanmanın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne ait TOMA isimli aracın oluşturduğuna dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadı” ifadeleriyle açıkladı.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Deniz Özgün Kaplan ise kararı BirGün’e değerlendirdi. Avukat Kaplan “Söz konusu protesto eylemleri sırasında, kolluk görevlilerince yapılan müdahale ile gözaltı işlemleri esnasında orantısız müdahale ya da işkence veya kötü muamele yasağının ihlal edileceği bir durumun yaşanıp yaşanmadığının tespiti adına; gözaltı muayenesi için eylemcilerin ilk getirildikleri Gazi Mustafa Kemal (DDY) Hastanesi’ne gitmiştim. Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanırken gerçekleştirilen müdahale sırasında TOMA tarafından ayağı ezilerek ağır şekilde yaralanan Ö.T. ile hastanede tanıştım” dedi.

DOSYA KAPATILMAK İSTENİYOR

“Ö.T.’nin durumuyla alakalı, bir meslektaşım ile birlikte hak ihlali raporu kaleme aldık. Ankara Barosu Başkanlığı tarafından söz konusu olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu” diyen Kapan, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 1 sene sonra, 15 Şubat 2026 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar tarafımıza tebliğ edildi. Tıbbi kayıtlarda açıkça Lisfranc yaralanması bulunmaktadır. Ayağı ameliyat edilmiş, üç vida ile sabitlenmiş, iki ay boyunca üzerine basamamış, uzun süre fizik tedavi görmüş ve halen kalıcı ağrı ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor Ö.T. buna rağmen yürütülen soruşturmada, yüzlerce saatlik görüntü incelenmesine rağmen görüntü net değil denerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı veriliyor. Aslında yeterli şüphe oluşmuşken kesin ispat aranıyor. Ağır şekilde gelen bedensel bir zarar mevcutken ve bu zarar kamu gücü kullanılırken meydana gelmişken, salt bir şekilde görüntü kalitesinin yetersizliğine dayanılarak dosya kapatılmaya çalışılıyor. Türkiye bir hukuk devletidir dense de; hukuk devleti, kamu gücünün hesap verebilir olduğu rejimin adıdır. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”