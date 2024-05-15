Ayakkabı bile yandaştan!

AKP’li Şahinbey Belediyesi, Ahmet Hakan Kozan’dan 93,5 milyon TL’lik ayakkabı aldı. Kozan’ın Erdoğan’ın kızları ile aynı vakfın yöneticisi olduğu anlaşılırken CHP’li Kalkan, “Tüm ihaleleri Şahinbey’den almış” diye tepki gösterdi.

İsmail ARI

Bir yandan tasarruf tedbirleri uygulanacağı belirtilirken bir yandan ise AKP’li belediyeler milyonlarca liralık ihaleler düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak Antep’teki AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin milyonlarca liralık spor ayakkabı aldığı anlaşıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Şahinbey Belediyesi 8 Mart’ta “Spor Ayakkabı Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. 85 bin kadın, 85 bin erkek ayakkabısı alınacağı açıklanan ihaleyi Gençeller Ayakkabı isimli şirket aldı. 15 Nisan’da imzalanan sözleşmeyle Gençeller Ayakkabı’ya belediye kasasından 93 milyon 500 bin TL ödeneceği ifade edildi. Ayrıca ihaleye sadece iki şirketin katılması da dikkat çekti.

Gençeller Ayakkabı’nın sadece Şahinbey Belediyesi’nden ihale aldığı ve 2018’den bu yana belediyeden 154 milyon TL değerinde 6 ayrı ihale aldığı anlaşıldı.

ERDOĞAN BAĞLANTISI

Belediye kasasından milyonlarca lira aktarılan ayakkabı firmasının sahibi Ahmet Hakan Kozan’ın ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ile dikkat çeken bir bağlantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadıköy İmam Hatip Lisesi mezunu. Milyonlarca liralık ayakkabı ihalesini alan Ahmet Hakan Kozan da Erdoğan’ın kızlarıyla aynı okuldan mezun. Hatta Kozan, Erdoğan’ın kızları ile birlikte Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı’nın yönetiminde yer alıyor.

Vakfın internet sitesinde “Vakfın kuruluş tarihinin 28 Şubat 2018 olması ‘28 Şubat’ın olumsuz izlerine rağmen imam hatiplilerin nasıl da dimdik, vakur, kararlı ve şahsiyetli duruşunu koruduğunu ve bundan sonra da bu onurlu duruşun ilelebet daim olacağı vurgusu vardır” şeklinde bir açıklama yer alıyor. BirGün’ün ulaştığı Kozan ise “Açık ihale yapıldı ve en uygun teklifi biz verdik” diye açıklama yaptı.

TÜM İHALELER ŞAHİNBEY’DEN

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu ara ülke gündeminde tasarruf tedbirleri gündemi en çok meşgul eden konulardan. Tasarruf tedbirlerini gerçekten uygulamak istiyorlarsa Şahinbey Belediyesi ile de özel ilgilenmeleri lazım. Ayakkabı ihalesinde sadece bir firmanın aldığı ihalenin toplamı 154 milyon TL. Bunun 93,5 milyon TL’si seçimden sonra 15 Nisan’da imzaladıkları sözleşmeye ait” dedi.

Uğur Kalkan

“Şahinbey Belediyesi'nden 154 milyon TL’lik ihalecikler alan İstanbul firmasının, EKAP kayıtlarına göre başka bir yerden ihalesi yok” diyen CHP’li Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar altı ihale kazanmış, bu ihalelerin altı tanesi de AKP’li Mehmet Tahmazoğlu'nun başkanı olduğu Şahinbey Belediyesi'nden. İhalelerde katılım da çok düşük. Altı ihalenin beş tanesinde iki katılımcı var, sadece bir ihalede 3 katılımcı var. Şahinbey Belediyesi ihalelerini kazanmada ‘cömert’ olan bu firmanın başka yerlerde ihalesi neden gözükmüyor acaba? Sadece burada mı ihaleye giriyor yoksa başka yerde ihaleye girip kazanamıyor mu bunu da çok merak ediyorum.”