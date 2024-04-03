Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Ayakkabıların içinde 2,5 milyon liralık altın çıktı

Ajans Haberleri
  • 03.04.2024 10:09
  • Giriş: 03.04.2024 10:09
  • Güncelleme: 03.04.2024 10:09
Kaynak: İHA
Ayakkabıların içinde 2,5 milyon liralık altın çıktı

Kars’ta piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan altın yakalandı. Kaçakçıların bu defaki yöntemi yine şaşırttı.

Kars polisi yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını belirledi. Yapılan operasyon sonucu piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altın şahısların ayakkabıları içinde bulundu. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), kent merkezinde kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 şahıstan (2 şahıs Ermenistan uyruklu) ülkemize yasa dışı yollarla sokulan; 7 parça halinde toplam 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirilerek şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır” denildi. 

BirGün'e Abone Ol