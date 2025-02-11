Ayakkabılı ev ziyareti tepki çekti, AKP'li başkan fotoğrafı güncelleyerek paylaştı

AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, ayakkabılarıyla ev ziyareti gerçekleştirmesine yönelik tepkilerin ardından, ziyaret fotoğrafını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.Laçin, aynı fotoğrafı, ayakkabı kısmını kırparak yeniden paylaştı.

AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, geçtiğimiz günlerde Datça ilçesinde iki yurttaşı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşılan karelerde Laçin’in evin içinde ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü.

Bu detay kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olunca, ilgili paylaşım kaldırıldı.

Ardından aynı fotoğraf, ayakkabı kısmı kesilerek yeniden paylaşıldı.