Ayakkabısının tabanına gizlenmiş metamfetaminle yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde şüphe üzeri aranan A.A. isimli kadının ayakkabı tabanına gizlenmiş 10 gram metamfetamin ele geçirildi. A.A. ve yanındaki üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan B.S. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Felek Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri A.A. ve B.S. isimli kadınları durdurdu.

A.A.’nın yapılan üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 10 gram metamfetamin ele geçirildi. B.S.’nin üzerinde yapılan aramada ise 3 sentetik hap ve içime hazır kağıda sarılı esrar bulundu. A.A. ve B.S. gözaltına alındı.