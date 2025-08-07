Ayakkabıyı, giyimi tamir ettirmek yeni trend oldu

Ethem Kutay TOKER

Artan enflasyon ve düşen alım gücü yurttaşların harcama eğilimlerini değiştirdi. Yeni giysi ve ayakkabı almakta zorlanan birçok kişi çareyi eskileri tamir ettirmekte buluyor. Emekliler başta olmak üzere neredeyse herkes için onarım ve bakım zorunluluk haline geldi. Bir diğer yandan enflasyona bağlı olarak kalitesi düşen giyim ürünleri çok daha çabuk hasar alıyor. Hasar alan bu ürünleri tamir ettirmek zorunda kalanlar terzi ve lostra dükkanlarının kapısını çalıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in verilerine göre bu yıl ayakkabı bakım ve tamir masrafları geçen yıla oranla yüzde 54,93 arttı. Giysilerin temizlik ve tadilatındaki fiyat artışı ise yüzde 51,37 oldu. Bazı semtler ve alışveriş merkezlerindeki dükkânlar için bu artış doğru olsa da hala birçok mahallede terzi ve lostra dükkânları yeni bir ürün almaktan daha hesaplı. Yeni bir kışlık botun fiyatı bin 500 TL’den, bir gömlek 600 TL’den, montlar 3 bin TL’den başlıyor. Buna karşın mahalle terzilerinde ve ayakkabı tamircilerinde onarım fiyatları hâlâ birçok yerde 150 TL’den başlıyor. Emeklilerin ve dar gelirli halkın yaşadığı mahallelerde yeni giysi ve ayakkabılara bütçe ayıramayan yurttaşlar eskilerini tamir ettiriyor.

Ekonomik krizin altında ezilen halk çareyi İstanbul’da mahalle terziliği ve ayakkabı tamirciliğinin hala sürdüğü Beyoğlu, Fatih gibi semtlerdeki esnafta arıyor. Görece refah seviyelerinin daha iyi olduğu Beşiktaş gibi semtlerde dahi insanlar tamir ve bakıma yöneliyor. Bir diğer yandan artan kiralar, giderler ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle ayakta kalmaya çalışan mahalle terzileri ve ayakkabı tamircileri ise fiyatlara zam yapmak zorunda kalıyor. İstanbul Beyoğlu’nda terzilik yapan bir esnaf güncel durumu BirGün’e şöyle aktardı:

“Yeni giysiler çok pahalı, vatandaş tamire yöneliyor. Kira, yol parası, masraflarımız artıyor. Biz de fiyat söylerken utanarak çekinerek söylüyoruz. Biz de markete gidiyoruz fiyatları görüyoruz. Geçinmek zor. Kimseyi üzmeden zam yapmaya çalışıyoruz.”

Beyoğlu’ndaki bir ayakkabı tamircisinin sahibi ise yurttaşın yaşadığı ekonomik dar boğazı “Yenisini alamıyor kimse tamir ettiriyor. 20-30 TL için pazarlık yapıyorlar çoğu kişinin yırtık ayakkabısını tamir ettirecek parası da yok” sözleriyle anlattı. İstanbul’da emeklilerin çoğunlukta yaşadığı Fatih’teki bir ayakkabı tamircisi ise “Burası emekli mahallesi, emekli insanın yenisini alacak hali mi var? Mecburen eski ayakkabılarını tamir ettirmek zorunda. Kışın bot alacak parası olmayanlar tamire geliyor, tamamını yaptırmaya da gücü yetmeyince parça parça tamir ettiriyor” ifadelerini kullandı.