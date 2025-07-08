Ayakta kalmak için saldırıyor

Halk desteği eriyen iktidar rejimin ömrünü uzatmak adına muhalefete yönelik baskılarını her geçen gün artırıyor. Ses çıkaran, itiraz eden, farklı düşünen, hukukun bağımsızlığını, halkın haber alma hakkını savunan, demokrasiden, laiklikten, insan haklarından yana olan herkes iktidarın yargı sopasıyla hizaya sokulmak isteniyor. Gazeteciler yargı önüne çıkarılırken belediye başkanları, bürokratlar, milletvekilleri cezalandırılıyor. Televizyonlar karartılıyor, eylemler yasaklanıyor. Durursa, geri adım atarsa kaybedeceğini anlayan rejim, ancak baskıyla ayakta kalacağını düşünüyor.

Baş düşman haline getirilen CHP’nin 15 milyondan fazla oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanları ve milletvekilleri hedefe konuyor. İktidar, bütün bir toplumsal muhalefeti susturmak için yaptığı operasyonlarla gözdağı veriyor. 24 saat içinde yaşanan pek çok gelişme rejimin ülkeyi nasıl kuşattığını gözler önüne sermeye yetiyor.

• CHP’Lİ 61 VEKİLE FEZLEKE

CHP’nin 135 milletvekilinin 61’i hakkında 240 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM’de olduğu öğrenildi. 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki Altılı Masa sürecinde CHP’nin desteğiyle Gelecek Partisi’nden milletvekili seçilen ancak daha sonra AKP’ye geçen Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’un Anayasa Komisyonu Başkanı olarak imzaladığı metin CHP Grup Başkanlığı’na sunuldu. Metinde şu ifadeler yer alıyor: “İlgi yazınızda 28’inci Yasama Döneminde Karma Komisyon Başkanlığı’na intikal etmiş, Siyasi Parti Grubunuza mensup milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkındaki tezkerelere ilişkin; milletvekillerinin adı, dosya numarası, iddia mercii ve suç isnadı bilgilerini içeren listenin grubunuza verilmesi talep edilmektedir. Bu kapsamda söz konusu dosyalar üzerinde yapılan inceleme neticesinde 3.07.2025 tarihi itibarıyla, grubunuza üye 61 milletvekiline ait 240 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında cumhurbaşkanlığı tezkeresinin mevcut olduğu tespit edilmiş olup ekli listede söz konusu dosyalara ilişkin bilgiler sunulmuştur.”

• ÖZGÜR ÖZEL’E SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesi olarak Özel’in dünkü basın toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri gerekçe gösterildi. Erdoğan, CHP lideri Özel’e MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Özgür Özel, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hâle düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla" demişti. Cumhurbaşkanı’na hitaben "Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız Erdoğan. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Bu millet sandık kurulsun diye ne mücadele verdiyse, sandık konulsun diye de o mücadeleyi verir. Ondan sonra Mısır’daki meydanı izlediğiniz gibi TV’den izlersiniz demokrasi meydanlarını. "Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz, ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir."

• BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Belediyelere Cumartesi sabahı düzenlenen yeni bir operasyonda Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanları gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere halen gözaltında. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek Cumartesi akşam saatlerinde tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin de var. Emniyette ifadesi süren Karalar ve Tutdere’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan ‘Aziz İhsan Aktaş’ suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ifadesine göre, tanık olarak dinlenen 2 kişinin Aziz İhsan Aktaş’ın çalışanları olduğu belirtildi. Karalar’ın 11 yıl önce başkanı olduğu Seyhan Belediyesi’nin bir çalışanına rüşvet verdiğini öne süren kişi ise iktidara yakın bir şirketin eski müdürü olduğu ortaya çıktı. Halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ile aynı gün gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar’ın emniyet ifadesi 56 sayfadan oluştu. İfadeye göre, Karalar’a tek bir suçlama söz konusu. Anılan suçlamanın dayanağı ise Karalar’ın 2014-2019’da Seyhan Belediyesi Başkanı olduğu döneme ilişkin. Karalar, ifadesinde, "Ne bu görüşmede ne de sonrasında bu şahısla veya hiçbir müteahhit ile hak edişlerin ödenmesi ile ilgili şahsıma veya herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesi ile ilgili bir görüşmem olmadı. Benim, kişiliğim itibari ile böyle bir konuşma asla olamaz. Hak edişlerin ödenmesi için tarafımca menfaat istenmesi olması söylemini reddediyorum. Böyle bir konuşma asla olmamıştır. Bu şahısın, tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftira attığını düşünüyorum" dedi.

• SÖZCÜ TV’YE KARARTMA:

Ankara 7. İdare Mahkemesi SÖZCÜ TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SÖZCÜ TV ekranları bu gece yarısından itibaren kararacak. Halk TV’nin RTÜK’ün verdiği 10 günlük ekran karartma cezasıyla ilgili mahkemeye yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunda da karar çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, ekran karartma kararının durdurulmasına karar vererek RTÜK’ten cezaya dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. RTÜK tarafından Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran’a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Halktv.com.tr’de yer alan habere göre, Halk TV, söz konusu cezanın iptali için mahkemeye başvurdu. Kanalın yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunda karar çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu.

• BARIM’IN TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajeri Ayşe Barım’ın yargılandığı dava 1 Ekim 2025’e ertelendi. Mahkeme, Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme 12 kişi hakkında zorla getirtme kararı verdi. zorla getirtme kararı verdi. Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım’n davası 1 Ekim 2025’e ertelendi. Mahkeme, Oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz’ün gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak zorla getirilmesine karar verdi. Duruşmayı takip etmek için adliyede hazır bulunan. Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Selma Ergeç duruşma salonuna tanık olduğu gerekçesiyle alınmadı. Barım, protestoların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve 27 Ocak’ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Fotoğraf: ANKA

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ADAYIMI BIRAK, HEMEN SANDIĞI BURAYA GETİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın apar topar da olsa, kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik olarak atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’daki yangın faciası davasını Bolu’da takip etti. CHP MYK toplantısının ardından yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi: "Soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Soruşturma dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldı. Kendisini Türkiye başsavcısı bilen ve hiç şüphe yok ki bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nı ezerek, onun yetki alanına girerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapması olası bir yetki aşımına karşı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın apar topar da olsa, kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik olarak atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum.

Bir soruşturma açılacaksa o soruşturmanın yeri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ydı. O açıdan iyi bir şeydir. Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler, o ayrı bir meseledir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın, önce Ümit Özdağ olayında Antalya Cumhuriyet Başsavcısı’nın, sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın, yine Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı’nın yetkilerini tanımayıp, onlara mesleklerini öğretip, adeta onları paspas edip kendisini ‘Ben ayrıcalıklıyım. Ben beyefendi tarafından görevlendirildim. Ben hudut tanımam, sınır tanımam. İstanbul’un bu tarafına da bakarım, bu tarafına da bakarım. Anadolu’ya da ben bakarım. Her yere ben bakarım’ diyecek hadsizliğine bu kez fırsat vermedikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nı tebrik ediyorum. Doğru iş yapmış." AKP’li Bekir Bozdağ’ın erken seçime yönelik açıklamalarını değerlendiren Özel, şunları kaydetti: "Bekir Bey’in duymadığı bir çığlık var. O da geçinemeyen milletin, işsiz kalan milletin, adaletsizliklere isyan eden milletin sandık talebidir. Sandık Bekir Bey istediğinde ya da beyefendisi istediğinde değil, millet istediğinde gelir. Millet ‘Adayımı bırak, sandığımı getir. Kararı ben vereceğim’ diyor. Bunlar büyük hukuksuzluklarla ilerliyorlar. Bugün izlediğimiz dava ile ilgili içeriği siyasileştirmek istemiyoruz. Ama Sayın Erdoğan’ın da çok yakından tanıdığı insanlar burada neler gördüler, neler yaşadılar, neye isyan ediyorlar bunları görmek lazım. Türkiye’de devleti taşıyan bütün kolonlar, bütün kirişler çatlamış durumda. Bunun onarılması için milletin bu işe el atması gerekiyor. Millet bu işe el atıyor. Biz dedik ki ‘Gelin 2 Kasım’da, eğer kendinize güveniyorsanız.’ Erdoğan diyor ya ‘Ben de anket yaptırdım’ diyor. ‘Bütün anketler bir yana, bende bir anket var. Birinci partiyiz.’ Ne ala? Gelin sandığı Kasım’ın başında koyalım ve bu seçimi yapalım. Seçimden korkmamak, şimdilik bir iştir. Bu günlük bir iştir. İki yıl vadeli bir iş değildir. Bekir Bozdağ seçimden korkmuyor ama iki yıl vadeli korkmuyor. Kasım’dan korkuyor. Önümüzdeki Nisan’dan korkuyor. ‘İki yıl geçsin, 2027 gelsin. O zaman biz seçimden korkmayacağız inşallah’ diyor. O gün de gelince korkacaklar, kaçamayacaklar. Ama milletin o günü beklemeye tahammülü yok. O yüzden benim de böyle bir tavizim olamaz. Kusura bakmasın."

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SOYKAN’DAN DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve ardından "adlî kontrol şartıyla" serbest bırakılan gazetemiz yazarı Timur Soykan, kendisiyle dayanışma gösteren herkese teşekkür etti. Savunmasında "Adaleti katledenler bağımsız mahkemeler önünde yargılanacak biz de memleketimizi daha adil özgür ve hakkaniyetli olması için gazeteci olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullanan Soykan, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında herhangi bir suçu bulunmadığını ifade etmişti. Yaşananların ardından serbest bırakılması ile tüm destek verenlere teşekkür eden soykan, şu ifadeleri kullandı: "Keşke tek tek herkese teşekkür edebilsem ama mümkün değil. Gözaltı sürecinde dayanışma içinde olan, güzel sözleriyle destek veren herkese çok teşekkürler."