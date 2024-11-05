Ayakta kalmaya çalışan rejim kayyum kartını çıkardı: Faşizme karşı birlikte direneceğiz

Politika Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ortaklığı ile kurulan rejimin normalleşme ve ‘barış’ oyununa her geçen gün yeni bir hamle ekleniyor.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanıp, belediyeye kayyum atanmasının ardından dün sabah DEM Partili 3 belediyeye de kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, yapılan açıklamayla Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi’ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi’ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak görevlendirildi. Bakanlık kayyuma gerekçe olarak ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Kobani davasında aldığı 10 yıllık hapis cezasını, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından aldıkları hapis cezalarını ve devam eden soruşturmaları gösterdi.

Kayyum atamalarının ardından Batman Urfa ve Mardin için 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı getirildi. Belediye binaları da polis ablukasına alındı.

Yapılan engellemelere rağmen ise ülkenin birçok yerinde binlerce yurttaş, halkın iradesini yok sayan kayyum kararına karşı eyleme geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar’da kayyum kararının ardından Mardin ve Batman’a geçti. Kayyumlar nedeniyle DEM Parti’nin bugün gerçekleştireceği haftalık grup toplantısının da Mardin’de yapılması kararlaştırıldı. DEM Parti tarafından yapılan ilk açıklamada ‘Demokratik siyasetin tasfiyesi’ denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Her seçimde yenilgiye uğrayan iktidarın kayyum darbesinde ısrar etmesi, siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı, seçimle kazanamadığını yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyum darbesini bir rejime dönüşmüştür. Halkın doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin, belediyelerin ablukaya alınması ve adeta karakola çevrilmesi, mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık ilanıdır. Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız." Üçüncü kez kayyum ataması ile karşı karşıya olan Ahmet Türk ise sosyal medya hesabından “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

BARIŞ DERTLERİ YOK

Batman’da konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "12 Eylül’de askerin postallarıyla darbe gerçekleştirdiler, şimdi de polislerin copuyla, gazıyla, TOMA’sıyla halkın iradesini çalıyorlar. Bu düpedüz bir darbedir. Ve bugün 4 Kasım. 4 Kasım HDP’ye vurulmuş darbelerden biriydi. Bu darbenin yıl dönümünde yeniden bir darbeyi gerçekleştirmeleri şüphesiz bir siyasi mesajdır. Biz bu mesajı aldık” dedi.

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DİRENİŞTEYİZ

Hatimoğulları şöyle konuştu: Geldiler el sıktılar, dediler ki iç barış sağlayacağız. Bunların iç barış gibi bir derdi yok. Biz DEM Parti olarak onurlu bir barışa hazır olduğumuzu söyledik ama onlar ne yaptı; Esenyurt’a kayyum atadılar. Şimdi de 3 belediyemize kayyum atadılar.

Erdoğan ve Bahçeli’nin planlarını bugün Batman ve Mardin’de gördük. Bizim de size cevabımız sonuna kadar, başarıya kadar, onları gönderene kadar mücadele ve direniştir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de programını yarıda keserek kayyuma karşı Mardin’e giderek Ahmet Türk’e dayanışma ziyaretinde bulundu. Halka seslenen Özel şu ifadeleri kullandı: ‘‘Mardin Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar verir. Tayyip Bey’in adayı seçilse görev yapacak ama Ahmet Türk kazanınca kayyum atanıyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Söz bitmesin söz kıymetlidir. Tüm aktörlere sesleniyorum kayyum meselesinde ileri adım atmayın geri adım atın.’’

KONTROLÜ BIRAKTILAR

Kayyum kararına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu" dedi. BM Habitat toplantısı için geldiği Kahire’den bu akşam döneceğini aktaran İmamoğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.

Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz." Öte yandan İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin genel başkanlarından gündemi değerlendirmek için randevu istedi. İmamoğlu, AKP’li Erdoğan’dan randevu istemedi.

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KAYYUMLARA KARŞI ÇIKMAK GÖREVİMİZ

Yaşanan süreci DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit değerlendirdi. Halkın iradesine yönelik bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Koçyiğit şöyle konuştu: “8 yıldır kayyum atamalarıyla karşı karşıyayız. Kayyum demokrasiye, halkın iradesine bir darbe ve halkın seçme seçilme hakkının gasbedildiği bir yönetim. Halkın bu duruma karşı ciddi bir tepkisi var. Şu anda kayyum atanmış her belediyenin önünde halkın itirazını görüyoruz. Belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, merkez yönetim kurulu üyelerimiz ve yerel örgütlerimiz halkımızla beraber bu haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı direniyoruz, mücadele ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında halkımız bu sürece karşı itirazını dile getiriyor. Ancak bu arada polisin ciddi anlamda şiddet uyguladığını da görüyoruz.

Bahçeli’nin çağrılarından sonra bu yaşadıklarımız, aslında ortada bir çözüm aklının olmadığını gösteriyor. Eğer gerçekten bir çözüm niyeti olsaydı, bugün kayyum atamaları gibi antidemokratik uygulamalar yaşanmazdı. Çözüm arayışından çok, çözümsüzlükten beslenen bir rejim gerçeği var. Bu yönetim baskı ve zor politikalarıyla iktidarda kalmak istiyor.

Öcalan’ın İmralı’da yaptığı çağrı, barış açısından Türk ve Kürt halkları için umut vericiydi. Öcalan, eğer uygun koşullar sağlanırsa bu sorunu çözecek bir gücü olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, barışa yönelik bir beklenti oluşturmuştu. Ancak AKP bu çağrıya Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum atayarak, baskı ve zor politikalarını devam ettirerek cevap verdi.

Biz bu sürece karşı direneceğiz ve bu mücadelenin sadece bizimle sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu mücadele ne kadar geniş kesimlerden katılım olursa o kadar etkili olur. Bu hukuksuzlukların bölge ile sınırlı kalmayacağını, tüm Türkiye’ye yayılacağını düşünüyoruz. Çünkü iktidar hiçbir hukuku tanımıyor, demokrasiye saygısı olmayan bir rejim var. Kayyum rejimine karşı, demokrasiye sahip çıkmak hepimizin görevidir”

Gülistan Koçyiğit

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• BATMAN

DEM Parti yönetimindeki Batman Belediyesine kayyım ataması kararı da kentte protesto edildi. Yüzde 64.52 gibi rekor bir oy oranıyla seçilen Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve beraberindeki DEM Partililer belediye binası önünde kayyım kararını protesto etti. Protestolar sırasında kitleye biber gazıyla müdahale eden polisin gözaltı işlemi yaptığı da öğrenildi. Eş Başkan Gülistan Sönük ve ve beraberindekiler irade gaspına karşı geri adım atmayacaklarını vurguladı. İlerleyen saatlerde kente DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır geldi. Batman İl Örgütü binasında bir araya gelen eş başkanlar ve partililer, buradan belediyeye doğru kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca, kayyıma karşı tepki sloganları atıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı Songül Korkmaz, "Daha önce de kayyım atadılar ama çare olmadı. Bir an önce bu kayyımdan vazgeçsinler, kayyımlarını geri çeksinler. Direnişimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

KABUL ETMEYECEĞİZ

Yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, "Halfeti, Mardin, Batman hukuksuz bir şekilde gasp edildi. Bu belediye halkın emeği, 40 senelik partimizin emeği, bu halkın çocukların emeği. Gasp edilmesi kabul edilemez” dedi. Sönük, "İşgalciler iyi bilsinler ki halkın ve kadınların iradesini gasp etmek kolay değil. Baş eğmeyeceğiz. 3 milyar TL borç vardı belediyeyi aldığımızda. Kürt halkına, ‘Bir parça ekmek kalmış sofranda, onu da alacağım. Dilini, kültürünü yok edeceğim’ deniliyor. Kadınlara ‘Sizin kendinizi yönetmenize izin vermeyeceğiz’ diyorlar. Artık irademizi yok saymanıza izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük polis ablukası önünde kayyumları protesto etti. (Fotoğraf: Metin Yoksu)

• MARDİN

DEM Partililer, Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmasını protesto etti. Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir ile çok sayıda partili kayyım atandıktan sonra belediye binası önüne geldi. Belediyeye girmek isteyen eş başkanlar ve beraberindekilere polis kalkanlarıyla müdahalede bulunarak engelledi. Burada kayyıma tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, “Ne çocuklarınıza ve ne de ailenize bakacak yüzünüz kalmayacak. Yüzyıldır bu halk geri adım atmadı ve boyun eğmedi. Bu halk boyun eğmeyecek bu da böyle bilinsin’’ dedi.

Fotoğraf: MA

• HALFETİ

Urfa’nın Halfeti ilçesinde kayyım kararı belediye binası önünde protesto edildi. Yapılan açıklamaya Belediye Eş Başkanları Saniye Bayram ile Mehmet Karayılan, DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl, DEM Parti Urfa İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Urfa Şube temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Açıklama yapan Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan, "Kayyım ataması bizim için yok hükmümdedir. Bu kararı tanımıyoruz. Bizler bu halkın eş başkanları olarak seçildik. Halkımızdan aldığımız güçle bu görevi sürdüreceğiz. Halkımıza layık olacağız. Biz hiçbir zaman bu zulme alışmadık ve alışmayacağız.

Fotoğraf: MA

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TEK ADAM REJİMİNE HAYIR

Kayyum kararının ardından emek meslek örgütleri, siyasi partiler, sendikalar da tepkilerini yükseltmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalarda tek adam rejimine karşı mücadele çağrıları yapılırken birleşik mücadelenin önemi vurgulandı. O açıklamalardan bazıları şöyle:

• Türkiye Barolar Birliği:

Demokratik toplumun gereklerine aykırı ve ölçüsüz müdahaleye dönüşmüş durumdadır. Demokrasiyle bağdaşmayan rejiminin ivedi şekilde sonlandırılması gerekmektedir.

• EMEP:

‘‘1 Ekim’den itibaren iktidar cenahının ‘barış’ söylemlerini kullanarak, ‘uzatılan Devlet elinin tutulmasını’ bir tehditle dile getirmesinin ardından o elin içinde nelerin saklı olduğu çok geçmeden daha net görüldü’’

• KESK:

Kayyum halkın iradesine ve emeğine darbedir. Seçilmiş belediye başkanları görevlerine derhal iade edilmesi gerekmektedir.

• TKP:

‘‘12 Eylül’ün çocuğu AKP, bir kez daha tıpkı 12 Eylülcüler gibi sabahın köründe belediyelerin ve belediye başkanlarının kapısına dayanmıştır. AKP’nin ve sermayenin Türkiye’de istediği ‘‘normalleşme’’ budur.’’

• TİP:

“AKP-MHP iktidarının Kürt sorununda bir barış ve çözüm arayışı konusunda samimi olmadığının görüldü. İradesine darbe yapılan Kürt halkının yanındayız.”

• TKH:

AKP-MHP iktidarının aynı zamanda meşruiyeti de bulunmuyor. Kayyumlarla ülkeyi yönetmeye çalışan istibdat rejimi son bulmadan ülkenin düze çıkması mümkün değildir.

• TMMOB:

TMMOB olarak tarihimizin her döneminde antidemokratik ve baskıcı uygulamaların karşısında olduk. Bundan sonra da demokrasiden, özgürlüklerden, halkların kardeşliğinden ve barıştan yana tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

HİÇBİR SORUN BU İKTİDARLA ÇÖZÜLMEZ

• SOL PARTİ:

Halkın iradesi bir kez daha tek adamın kayyumlarıyla gasp edilmek isteniyor. Esenyurt’tan sonra Batman, Mardin ve Halfeti için de benzer bir senaryo devreye sokuldu. Bu oyunu daha önce “400 vekil verin bu iş huzur içinde çözülsün” sözleriyle başlayan süreçte görmüştük. O dönem bir şiddet dalgası ve OHAL altında mühürsüz oylarla Başkanlık Sistemi’ne geçişle sonuçlandırılmıştı. Bugün de çürümüş rejimi ayakta tutmak ve kalıcılaştırmak üzere benzer bu oyun oynanıyor. Erdoğan’ın en az bir dönem daha başkanlık koltuğunda oturmasının yolları aranıyor. Kayyum ve yeni baskılarla birlikte ucunda yeni anayasa gösterilen aldatmacalar birbirine zıt hamleler gibi görünse de bu iktidar oyunun parçasıdır. Ülkenin hiçbir sorunu iktidarla çözülemez. Bu faşist rejimin sahipleriyle yan yana gelinemeyeceği artık tüm kesimleri tarafından anlaşılmış olması gerekir.

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GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Kayyum kararlarının ardından ülkenin birçok köşesinde eylemler yapıldı. Emek, Demokrasi ve Barış Güçleri çağrısıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu, Samsun, Eskişehir başta olmak üzere kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi. Açıklamalara DEM Parti, CHP, SOL Parti, EMEP, TİP başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti katıldı. Van’da DEM Parti Van İl Örgütü ile Van Emek ve Demokrasi Platformunun çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yurttaşlara polis müdahale etti. Eyleme biber gazı ile müdahale eden polis en az 4 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sonrası oturma eylemi yapan DEM Partililer, Van’daki kayyum eylemlerini hatırlatarak, "belediyeleri sahiplenme ve mücadele" çağrısı yaptı. Diyarbakır’da gerçekleşen eylemde ise polis halkı ablukaya aldı. DEM Parti’nin çağrısıyla yapılan eylemde yurttaşlar "Halkın iradesi gasbedilemez" pankartı açtı. Ayrıca Hozat’ta, Hozat Emek ve Demokrasi Platformu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada ‘‘Ülkenin dört bir yanında bu gaspçı yaklaşıma, halkların iradesini yok sayanlara karşı ortak mücadeleyi büyütme çağrısı yapıyoruz!’’ denildi.

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ESKİ AKP’Lİ ÇAMUROĞLU: BU DEVLETTEN ÇÖZÜM YOK

Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Çamuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben artık siyasetten bir çözüm beklemiyorum. Seçimler Rusya seçimlerine döndü. Bu devlete karşı seçim kazanılamaz. Artık tamamen siyaseti bırakıyorum" dedi. Reha Çamuroğlu, Bundan sonra edebiyat ve tarihle uğraşacağım. Bir de sevgili hayvanlarla. Kısacası işimiz Allah’a kaldı" ifadelerini kullandı.

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ESENYURT NÖBETİNE POLİS MÜDAHALESİ

Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyuma tepki göstermek isteyen CHP’lilerin nöbeti dün başlarken, CHP üyeleri belediye önünde polis engeliyle karşılaştı. Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li üyeleri belediyeye alınmazken, CHP Grup Toplantı Odası tabelası indirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘‘Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını oraya halk asmıştır, değiştirme yetkisi de sadece halkındır’’ tepkisini gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ‘‘CHP ilçe binasının da abluka alındığına yönelik bir bilgi var’’ dedi. Bunun üzerine CHP’liler, Esenyurt İlçe Binası’na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda polis ile CHP heyeti arasında arbede yaşandı. Özgür Çelik ve CHP’liler, polis barikatını aşarak binaya girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşananlara tepki göstererek, ‘‘Bu hukuksuzluk, bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz’’ diye konuştu. Kayyum atanmasına yönelik tepkiler devam ederken, Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li üyeleri dün sabah belediyeye alınmadı. Belediyedeki CHP Grup Toplantı Odası tabelası da indirildi. Meclis üyesi Erdinç Aktaş, ‘‘Bu bir faşizm! Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, Kayyum’un talimatıyla kilitleniyor. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız’’ derken, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, ‘‘Öyle anlaşılıyor ki Esenyurt Kayyumu kendisini Olağanüstü Hal Valisi zannediyor. Meclis üyelerinin Belediyeye alınmaması hangi kanunda yazıyor’’ diye tepki gösterdi.

YERİNE YAPIŞTIRILDI

Tabela bir süre sonra ‘‘Esenyurt halkındır halkın kalacak’’, ‘‘Direne direne kazanacağız’’, ‘‘Kayyum gidecek, Ahmet başkan gelecek" sloganları arasında tekrar yerine yapıştırıldı. Abluka altına alınan Esenyurt Belediyesi’ne CHP Belediye Meclis üyelerinin alınmaması üzerine polis ile gerilim yaşandı.