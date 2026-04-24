Ayaş Kaymakamı tuhaf savunmasına dini de alet etti, siyasi göndermeler yaptı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan nedeniyle düzenlenen törene belediye basın sorumlusunun alana alınmadığı iddiasıyla gündeme gelen İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, tuhaf ve dikkat çekici bir açıklamaya imza attı. Açıklamasına Arapça ve Türkçe "Bismillahirrahmanirrahim" yazarak başlayan Eligül, hakkındaki iddiaları reddetti. Eligül daha sonra paylaşımını sildi.

  • 24.04.2026 15:00
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül

Ankara 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiasına ilişkin açıklama yapan Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül Arapça ve Türkçe "Bismillahirrahmanirrahim" sözleriyle başlayan ilginç bir açıklama yayımladı.

Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda 23 Nisan nedeniyle çok sayıda etkinlik düzenlendi. Etkinlikler sırasında gerçekleştirilen anma törenine belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddia edildi.

Söz konusu durum nedeniyle fotoğraf ve video çekimlerinde kısıtlama yaşandığı öne sürüldü.

BELEDİYEDEN FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Ayaş Belediyesi tarafından fotoğraf ve görüntülere ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Çocuklarımızın birbirinden güzel 23 Nisan gösterilerini sizlerle paylaşamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sınırlı sayıda fotoğraf paylaşabildiğimiz için öncelikle bayramın hediye edildiği çocuklarımızdan ve velilerden özür diliyoruz."

Yaşananların ardından Ayaş İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, tuhaf ve dikkat çekici bir açıklamaya imza attı. Açıklamasına "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başlayan Eligül, hakkındaki iddiaları reddetti.

Eligül daha sonra paylaşımını sildi.

CHP'Lİ İSİMLERDEN TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımda açıklamaya tepki gösterdi. Akdoğan, "Kaymakam efendi, Bunları hangi kompleksle yaptığını da biliyorum. Ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın" sözlerine yer verdi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise "Devletin çivisi çıktı” derken anlatmak istediğimiz tam da buydu" diyerek tepkisini dile getirdi.

