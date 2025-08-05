Ayasofya'da kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan kişi tutuklandı

Müzeden camiye çevrilen Ayasofya’da kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan kişi tutuklandı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın 11 Temmuz'da meydana geldiği, M.G. isimli şüphelinin de iki gün sonra tutuklandığı belirtildi.

Bir şüphelinin Ayasofya içerisinde kitap yakarak halıyı tutuşturduğu ve büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkmada, olayın 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında yaşandığı belirtildi.

Paylaşılan görüntülere göre, şüpheli elindeki kitabı ateşe verdikten sonra halının üzerine bırakıp uzaklaştı. Bir süre sonra bölgeden alev yükselirken görevlilerin hemen müdahale ederek olayın büyümesini önlediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması şöyle: "11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde tutuklanmıştır"