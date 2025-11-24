Ayasofya'da tepki çeken görüntüler: Bilim Kurulu'ndan açıklama

Ayasofya'da başlatılan restorasyonda yaklaşık bin 500 yıllık tarihi binanın içine yüksek tonajlı kamyonlar sokulması tartışmalara neden oldu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ayasofya’da başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Neredeyse bin 500 yıllık tarihi mirasın içinde yüksek tonajlı kamyonların kullanıldığı, zemin üzerinde ağır araçlarla çalışma yapıldığı görüldü.

İmparator Kapısı’nın bulunduğu girişte vinçle işlem yapılması da yapıya zarar verme riski nedeniyle tartışma yarattı.

Tartışma yaratan görüntülerin ardından gözler restorasyon ihalesini alan firmaya çevrildi. Ayasofya’nın yenileme süreci son yıllarda dört etap halinde ihaleye çıkarıldı.

İHALEYİ ALAN İMAM HATİPTEN ARKADAŞI

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre tartışmaya konu olan görüntülerin ise ikinci etap çalışmalarından olduğu anlaşıldı. Bu bölümün ihalesini Güryapı Restorasyon Taahhüt ve Ticaret A.Ş. üstlenmişti. İhalenin bedeli ise 218 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi. Güryapı Restorasyon'un kurucusu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy.

BİLİM KURULU'NDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan görüntülere ilişkin Ayasofya Bilim Kurulu'ndan açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: "43,5 metre yüksekliğinde dört ana kolonun ibadeti engellemeyecek biçimde cami içine yerleştirildiği, bu kolonları ve sistemi taşıyacak iş makinelerinin yalnızca özel izinle ve sınırlı bir güzergâh üzerinden kullanıldığı açıklandı. Tarihi zeminin korunması amacıyla yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmaları sonunda çok katmanlı geçici döşeme sistemi inşa edildi. Zemin, metrekare başına 30 ton taşıma kapasitesiyle tasarlanırken, kullanılacak en büyük aracın ağırlığının zemine düşen kısmı yalnızca 6 ton oldu. İş makinelerinin geçeceği alanlarda çok katmanlı zemin sistemi kurularak yük dağılımı ve mermerlerin korunması sağlandı."