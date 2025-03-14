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Ayasofya’ya zarar veren sanığa 1 yıl sekiz ay hapis

Güncel
  • 14.03.2025 05:00
  • Giriş: 14.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 14.03.2025 05:00
Kaynak: DHA
Ayasofya’ya zarar veren sanığa 1 yıl sekiz ay hapis
Fotoğraf: DHA

Ayasofya Cami'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nin avukatı hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.

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