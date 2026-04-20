Ayayorgi Koyu’nda rant ısrarı: Yeni planlar hazırlandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Ayayorgi Mevkii’nde, rezerv yapı alanı ilan edilen yaklaşık 36,5 hektarlık bölge için yeni imar planları hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan plan açıklama raporlarına göre alan için hem 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hem de 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı düzenlendi. Dalyan ve Sakarya mahalleleri sınırlarında kalan planlama alanının toplam büyüklüğünün yaklaşık 36,5 hektar olduğu belirtildi.

Hazırlanan yeni planlarda ağırlıklı olarak konut kullanımına yer verildi. Bunun yanında turizm tesis alanları, ticaret alanları, park ve yeşil alanlar, teknik altyapı bölgeleri ile yeni yol bağlantıları da plana işlendi. 1/1000 ölçekli uygulama planında ise parsel bazlı kullanım kararları, yapı adaları, yol genişlikleri ve donatı alanları ayrıntılı biçimde tanımlandı. Böylece bölgede yapılaşma sürecinin önü yeniden açılmış oldu.

KABUL ETMİYORUZ

Çeşme Yarımada Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler, hazırlanan yeni planlara tepki göstererek, “Mahkeme kararlarını hiçbir şekilde dikkate almadan aynı anlayışla süreci devam ettiriyorlar. Yargının iptal ettiği planların ardından kamu yararını esas alan yeni bir yaklaşım geliştirmek yerine, bölgeyi yeniden yapılaşmaya açan adımlar atılıyor. Ayayorgi gibi doğal ve kamusal değeri yüksek bir alanda rant baskısının sürdürülmesini kabul etmiyoruz. Bu plana karşı yeniden hukuki itirazlarımızı yapacağız ve sürecin takipçisi olacağız” dedi.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Bakanlık tarafından daha önce askıya çıkarılan planlar, üst ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile alt ölçekli planlar arasında uyumsuzluk bulunduğu gerekçesiyle iki kez iptal edilmişti. Söz konusu davaları İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çeşme Çevre Derneği ve Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği açmıştı. Mahkeme kararlarında, “planların kademeli birlikteliği” ilkesinin ihlal edildiği değerlendirilmişti.

Plan değişikliği yapılan alanın yaklaşık yüzde 64’ünün Hazine’ye ait taşınmazlardan oluştuğu belirtildi. Bölgede bulunan bazı parseller için Emlak Konut tarafından daha önce arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesine çıkılmıştı.