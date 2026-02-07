AYB, iki Türk bankasına 100'er milyon euro kredi verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Bakanlık'ta gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında "niyet beyanı" imzalandı.

Bu kapsamda Türk Eximbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) 100'er milyon euro AYB kredisi verilecek.