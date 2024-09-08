Aybastı halkı maden arama çalışmalarına engel oldu: Şirket çalışanları bölge halkı tarafından kovuldu

Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylasını da etkileyecek olan Korgan ilçesinde yapılan maden arama için sondaj çalışmasına tepkiler büyüyor.

Ordu Valiliği Mera Kurulu'nun sondaj talebine verdiği olumsuz kararı ikinci kez toplanarak değiştirmesi sonucu Taşzemin şirketi sondaja başlamış ancak bir hafta önce halkın tepkisi sonrası çalışma durdurulmuştu. Şirketin Sondaj çalışmasının yeniden başladığını öğrenen halk Korgan Aybastı Yaylaları Platformu öncülüğünde Perşembe Yaylası'nda toplanarak sondaj alanına gitme çağrısı yaptı.

Korgan Aybastı Yaylaları Platformunun çağrısı üzerine Perşembe Yaylası'nda toplananlara Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney yaptığı konuşmada sondaja da madene de karşı olduğunu, halkı toprağına sahip çıkmaya çağırdı. Korgan Aybastı Yaylaları Platformu Yürütme Kurulu üyesi ve Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Dere de, yaptığı açıklamada, sondaj alanında su kaynaklarının ve hayvancılığın yapıldığı yerler olduğunu söyleyerek mücadele çağrısında bulundu.

"KONUŞMALARDAN SONRA SONDAJ ALANINA HAREKET EDİLDİ"

Platformla birlikte araçlarla sondaj bölgesine giden halk, sondaj çalışmalarının durdurulmasına yönelik tepki göstermeye devam etti. Eyleme siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum temsilcileri de katıldı. Eylemde şirket temsilcileriyle tartışma yaşandı.

"HALKIN TEPKİLERİ SONRASI ÇALIŞMA YENİDEN DURDURULDU"

Korgan Aybastı Yaylaları Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Yüksel Dere, "Sondaj çalışmasını durdurmuştuk şimdi yeniden başladıklarını öğrendik yeniden toplandık ve sondaj bölgesine geldik. Maden çalışmadı toprağımız, suyumuza, yaylamıza zarar verecek İstemiyoruz. Çalışmayı yeniden durdurduk” dedi.