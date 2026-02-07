AYB’den 200 milyon euroluk kredi: Şimşek’ten “Gümrük Birliği güncellensin” çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası toplantının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında "niyet beyanı" imzalandı.

Bu çerçevede Türk Eximbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) 100'er milyon euro tutarında AYB kredisi sağlanacak.

Şimşek, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, Kos'un Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, "Gelecekte sizi Türkiye'de daha sık ağırlamayı temenni ediyoruz" dedi.

Ziyaretin, Türkiye ile AB ilişkilerinin ileri bir aşamaya taşınması, bağların yeniden güçlendirilmesi ve güvenin yeniden tesis edilmesi yönündeki kararlılıklarının açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı üzere, Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği'ni hem ekonomik hem de siyasi açıdan stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Ortak güvenliğimiz ve refahımız için yeniden güçlü bir bağ kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, küresel ölçekte önemli bir dönüşüm sürecinden geçildiğine dikkati çekerek, "Bu dönemde Türkiye ile AB arasındaki daha yakın işbirliği artık bir tercih değil bir zorunluluktur. AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir bakışla yaklaşılması yönündeki çağrınız son derece yerinde ve anlamlıdır. Bu bakış açısını biz de tamamen paylaşıyoruz" diye konuştu.

AYB'nin Türkiye ile ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik güçlü desteklerinden dolayı Kos'a teşekkür eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün imzalanan niyet beyanı bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bugünkü niyet beyanı, Türkiye ile AYB arasında yeşil dönüşüm projeleri, bağlantısallık ve dayanıklılık dahil olmak üzere daha geniş ve daha iddialı bir işbirliğinin önünü açmaktadır. AYB'nin Türkiye'de yeniden etkin rol üstlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca bankanın deprem sonrası toparlanma sürecine verdiği destek için de müteşekkiriz"

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLİĞİNİ YİTİRDİ"

Şimşek, Türkiye'nin AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu belirterek, "Buna karşın Gümrük Birliği, hizmet ticareti, kamu alımları ve tarım ürünlerini kapsayan bir çerçeveden yoksun olup artık güncelliğini yitirmiştir. AB'nin Latin Amerika'ya ve Hindistan'a uzanan açılım çabalarına saygı duyuyoruz, ancak beşinci en büyük ticaret ortağıyla daha derin bir entegrasyonun göz ardı edilmesi bize göre makul görünmüyor. Bu nedenle, karşılıklı fayda temelinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önceliklendirilmelidir" dedi.

Türkiye ile AB'nin aynı coğrafyayı paylaştığını, ortak bir geçmişe ve güçlü ekonomik ile sosyal bağlara sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, bugün ihtiyaç duyulanın ortak geleceği ve refahı inşa edecek güçlü bir siyasi irade ile stratejik bir perspektif olduğunu ifade etti. Şimşek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Diyalogdan karara geçecek siyasi irade. Potansiyeli performansa dönüştürecek siyasi irade. Türkiye, daha güçlü bağlantısallık, enerji arz güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve herkes için barışçıl, müreffeh ve güvenli bir Avrupa hedefi doğrultusunda AB ile stratejik ortak olarak çalışmaya hazırdır. Küçük ve kademeli adımlar elbette önemli, ama bunun ötesine geçmek gerekli. Bugün artık daha iddialı ve pozitif bir gündemle, daha derin bir entegrasyona doğru cesur ve karşılıklı faydaya dayalı adımlar atma zamanıdır."

"HEM AB HEM TÜRKİYE İÇİN KAZAN-KAZAN DURUMU"

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye ile AB arasında birçok ortak nokta bulunduğunu belirterek, yatırım projelerine ilişkin olarak, "Bu, hem AB hem de ülkeniz için bir kazan-kazan durumu. Bu, kapsamlı şekilde ortaklığımızı geliştirebilmemiz ve vatandaşlarımıza faydalarını sunabilmemiz için yeniden güven inşa etmeye ve birlikte çalışmaya bir davetiye" ifadelerini kullandı.

Kos, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ziyaretinin ve Şimşek ile imzalanan niyet mektubunun sembolik açıdan önemli olduğunu dile getiren Kos, küresel ölçekte öngörülemezliğin arttığı bu dönemde Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yeniden ele alınması için yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

AYB'nin Türkiye'ye yeniden yönelmesinin bu yaklaşımın somut bir örneği olduğunu kaydeden Kos, "Türkiye ile AB'yi ayıran unsurlardan çok daha fazlası bizi birbirine bağlıyor. Ekonomilerimiz son derece iç içe geçmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

"PROJELERE DESTEĞİ 200 MİLYON EUROYA ULAŞTI"

Kos, Karadeniz başta olmak üzere hem Türkiye hem de AB için önem taşıyan güvenlik meselelerinin yanı sıra, yeni ticaret güzergâhlarından birlikte faydalanabileceklerini ifade etti.

AYB'nin Türkiye'deki yeni projelerinin toplam 200 milyon euro büyüklüğe ulaştığını aktaran Kos, bu projelerin yenilenebilir enerji finansmanı, enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırma alanlarına odaklandığını anlattı.

Söz konusu projelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sunduğunu belirten Kos, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın hedefleri doğrultusunda hazırlanan İklim Kanunu'nun 2025'te kabul edildiğini hatırlattı.

Kos, Türkiye'nin Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) Antalya'da ev sahipliği yapacağını anımsatarak, Türkiye'yi bu nedenle tebrik etti. Bu sürecin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayan Kos, somut adımların atılması gerektiğini ve AYB'nin finansman, enerji, ulaşım ve dijital altyapı alanlarında önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Kos, AB, Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki ticaret bağlantılarını desteklediklerini ve bu sayede bölgede yeni ekonomik fırsatlar oluşturduklarını dile getirdi.

Türkiye'deki ilgili bakanlıkların, öncelikli yatırım projelerini belirlemek üzere çalışmalar yürüttüğünü ve bu projelerin ilerleyen aşamalarda ele alınacağını belirten Kos, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, hem AB hem de Türkiye için bir kazan-kazan durumu. Bu, kapsamlı şekilde ortaklığımızı geliştirebilmemiz ve vatandaşlarımıza faydalarını sunabilmemiz için yeniden güven inşa etmeye ve birlikte çalışmaya bir davetiye. Ne yaparsak yapalım, bunu sadece bir şey yapmamız gerektiği için değil; ikimiz de Avrupa'da ve ülkenizdeki insanların yaptıklarımızdan fayda sağlaması gerektiğine inandığımız için yapıyoruz."