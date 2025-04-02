Aybüke Pusat'a destek veren Ali Aydın'ın yazdığı dizi, Tabii platformundan kaldırıldı

Bugün ülke genelinde yapılan boykota destek paylaşımı yapmasının ardından hedef gösterilen, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'a, TRT'nin Tabii platformunun en çok izlenen dizilerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin senaristi Ali Aydın destek vermişti.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, senarist Ali Aydın'ı kastederek "Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur" dedi ve Rumi dizisinin Tabii'nin kütüphanesinden kaldırıldığına dair bir ekran görüntüsü paylaştı.

Sobacı'nın X hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Aydın, diziyi Zahid Sobacı göreve başlamadan önce yazmaya başladığını belirtti.

Sobacı'ya seslenen Aydın, "Vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikâr kıldığınız için size teşekkür ederim" dedi.

NE OLMUŞTU?

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir postu paylaşmıştı. Bunun üzerine bazı Aktroller Pusat'ı hedef gösteren paylaşımlarla TRT'den ayrılması, kovulması çağrısı yapmıştı.

Hedef gösterilen Pusat'da destek veren Ali Aydın, "Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım" demişti.